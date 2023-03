Kommunalwahl: Das sind die Kandidaten der BfH

Von: Hans-Jörg Meckes

Die BfH-Kandidaten für die Kommunalwahl sind Udo Ertmer, Andreas Zimmer, Jasmin Path, Lina Bahr, Sven Reiner, Florian Kinnert, Rene Heisler, Simon Schulz, Joachim Schmidt-Uwis sowie Julia Schütze. © Privat

Die Wählergruppe Bürger für Heiligenhafen (BfH) hat ihr Wahlprogramm und ihre Kandidaten für die Kommunalwahl bekannt gegeben.

Heiligenhafen – Auf ihrer Jahreshauptversammlung haben die Bürger für Heiligenhafen (BfH) am vergangenen Montag ihren Vorstand im Amt bestätigt. „Wenn es gut läuft, brauchen wir nichts verändern“, teilte der erste Vorsitzende Simon Schulz mit. Für die Kommunalwahl am 14. Mai hat die Wählergruppe auch ihre Kandidaten für die Liste aufgestellt.

Der zweite Vorsitzende Udo Ertmer, Schatzmeisterin Jasmin Path, Schriftführer Alexander Pries und der erste Beisitzer Sven Reiner wurden auf der Versammlung wiedergewählt.

Im Hinblick auf die Kommunalwahl haben die Mitglieder der BfH am Montagabend auch ihre Liste mit den Kandidatinnen und Kandidaten und ein Wahlprogramm beschlossen. „Wir haben aus unseren Reihen ein Team zusammengestellt, das verschiedene Programmpunkte ausgearbeitet hat“, sagt Simon Schulz. So will sich die Wählergruppe unter anderem dafür einsetzen, mehr Wohnraum für alle Altersgruppen zu schaffen sowie die Struktur des Hafens, der Innenstadt und des Stadtparks besser zu nutzen. Sogar eine Jugendherberge möchten die BfH gern in Heiligenhafen errichten. Die Straßen will die Wählergruppe weiter sanieren sowie Gefahrenpunkte entschärfen. Für die Nachhaltigkeit will sich die Gruppe für ausgewiesene Spazierwege, einen Natur-Abenteuerspielplatz sowie ein gemeinsames Mehrwegsystem einsetzen. Das Wahlprogramm ist auf der Internetseite der BfH auf bfhonline.de zu lesen.

Für den Wahlkreis eins (Warderschule) wurden Jasmin Path und Joachim Schmidt-Uwis gewählt, im Wahlkreis zwei (Pier 15) treten für die BfH Florian Kinnert und Rene Heisler an, im Wahlkreis drei (Feuerwehr) heißen die BfH-Kandidaten Udo Ertmer und Lina Bahr, im Wahlkreis vier (Rathaus) treten Simon Schulz und Julia Schütze an, und im Wahlkreis fünf (Jugendzentrum) sind Sven Reiner und Andreas Zimmer aufgestellt, teilt der Vorstand mit.