Kombi landet auf der Autobahn zwischen Jahnshof und Gremersdorf im Knick

Von: Hans-Jörg Meckes

Eine Frau landete am Mittwochnachmittag mit ihrem Kombi im Knick. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. © Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen

Auf der Autobahn 1 landete heute eine Fahrerin mit ihrem Kombi zwischen Jahnshof und Gremersdorf im Knick. Die Feuerwehr Heiligenhafen hat sie aus dem Fahrzeug befreit.

Gremersdorf – Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr von Heiligenhafen am heutigen Mittwochnachmittag auf der Autobahn 1: Um 14 Uhr war ein Auto zwischen Jahnshof und Gremersdorf im Knick gelandet, nachdem es über die Leitplanke geflogen und in die Bankette gefahren ist. Dabei hat die Fahrerin, die alleine in dem silbernen BMW-Kombi unterwegs war, auch ein Autobahnschild umgefahren.

„Die Fahrerin hat sich mittelschwer verletzt, sie war aber die ganze Zeit wach und ansprechbar, als wir vor Ort waren“, sagte Heiligenhafens stellvertretender Wehrführer Andreas Klöpper auf Nachfrage. Um die eingeklemmte Fahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien, haben die Kameraden die Türen mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet. „Wir waren mit 20 Feuerwehrleuten circa eine Stunde im Einsatz“, beschrieb Klöpper die Situation. Dabei sperrte die Polizei einen Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn. Die Fahrerin wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde mit einem Kran aus dem Knick geholt.

Im Gebiet von Gremersdorf ist eigentlich die Freiwillige Feuerwehr von Gremersdorf primär zuständig. Jedoch sei zunächst fälschlicherweise gemeldet worden, dass sich der Unfall auf der A 1 bei Großenbrode in Richtung Puttgarden ereignet haben soll, teilte Klöpper mit. Deshalb sei die Heiligenhafener Feuerwehr am heutigen Mittwoch dort im Einsatz gewesen.