Ameos-Klinik Heiligenhafen: Vier Verletzte bei erneutem Feuer

Von: Arne Jappe

Die Feuerwehr Heiligenhafen war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. © Arne Jappe

Großeinsatz für die Einsatzkräfte am 1. Weihnachtstag auf dem Ameos-Gelände in Heiligenhafen. In einem Patientenzimmer brannten Kleidungsstücke. Vier Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Es ist das vierte Mal innerhalb einer Woche, dass die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei auf das Gelände der Ameos-Klinik Heiligenhafen alarmiert wurden. Nachdem es dreimal im Personalwohnheim brannte, ging nun in den späten Nachmittagsstunden des 1. Weihnachtstages der Alarm auf der Station 2 los. Die Brandmeldeanlage schlug Alarm, Michael Kahl, Wehrführer der Heiligenhafener Feuerwehr, war einer der ersten Einsatzkräfte vor Ort. Schnell war klar, dass es wirklich brennt.



Kleidungsstücke brannten

Sofort ließ Einsatzleiter Kahl das Einsatzstichwort erhöhen und weitere Einsatzkräfte wurden alarmiert. Fünf Rettungswagen, ein Notarzt und der Organisatorische Leiter vom Rettungsdienst waren später am Einsatzort. „Das Pflegepersonal hat wunderbar reagiert, bei unserem Eintreffen waren alle Stationen in diesem Haus bereits fast vollständig evakuiert“, lobte Michael Kahl den Einsatz der Pflegekräfte. Das Haus hat insgesamt drei Stationen mit bettlägerigen und mobilen Patienten. Auf dem Zimmer brannten nach Informationen der Feuerwehr mehrere Kleidungstücke und andere Gegenstände. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und belüftete das Gebäude ausgiebig.



Gebäude nur noch eingeschränkt nutzbar



Laut Feuerwehr kam es durch den Brandausbruch und der damit verbundenen Rauchentwicklung dazu, dass nun geprüft werden muss, ob das Gebäude mit den Stationen noch genutzt werden kann. Die Patienten wurden auf andere Gebäude verteilt und durch den Rettungsdienst betreut. Bei dem Feuer auf der Station

2 wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. „Keiner von ihnen muss aber mit ins Krankenhaus“, sagte Michael Kahl. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.



Polizei ermittelt die Brandursache



Unklar ist, wie es zu dem Feuer auf dem Patientenzimmer kam. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und prüft ebenfalls, ob dies in Verbindung mit den anderen Feuern steht. Ein 47-Jähriger wurde am vergangenen Dienstag durch die Polizei als Tatverdächtiger ermittelt. Ein Amtsarzt kam zu dem Schluss, dass sich die Person in einer psychischen Ausnahmesituation befand und ließ den Mann in eine psychiatrische Einrichtung einweisen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.