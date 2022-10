Kleingärtnerverein plant Streuobstwiese

Von: Peter Foth

Der erste Obstbaum ist gepflanzt, weitere sollen folgen. Bürgermeister Kuno Brandt (v.l,.), der 1. Vorsitzende des Kleingärtnervereins Heiligenhafen, Peter Fiedler, sowie die 1. Vorsitzende des Kreisverbandes, Monika Schlichting, die selbst Hand anlegte, sowie weitere Kleingärtner der Kolonie „Lütjenburger Weg“ präsentieren die Gartenfläche, wo schon im nächsten Jahr Blumen und Obstbäume blühen sollen. © Foth

Heiligenhafens Kleingärtner sind der Natur immer schon verbunden gewesen. Um dem Insektensterben entgegenzuwirken, wurde in der Kolonie „Lütjenburger Weg“ am Sonnabend eine große Fläche als Streuobstwiese ausgewiesen.

Heiligenhafen – Besonders erfreut zeigte sich der 1. Vorsitzende des Kleingärtnervereins Heiligenhafen, Peter Fiedler, darüber, dass mit der Vorsitzenden des Kreisverbandes, Monika Schlichting, dem 1. Vorsitzenden des Landesverbandes, Dieter Schiller, der SPD-Landtagsabgeordneten Sandra Redmann von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und Stadtvertreter Michael Vollmer von den Heiligenhafener Grünen der Streuobstwiese viel Beachtung geschenkt wurde. Der Kreisverband unterstützt das Vorhaben „Streuobstwiese“ mit einem Spendencheck über einen Förderbetrag von 1000 Euro, überreicht von der 1. Vorsitzenden Monika Schlichting. Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) war ebenfalls anwesend und nicht mit leeren Händen gekommen. Er überreichte einen Korb mit 400 Blumenzwiebeln.

Der erste neue Apfelbaum wurde am Sonnabend auch schon gepflanzt. Weitere Bäume sollen Ende Oktober zusammen mit der Gartenbaufirma Knorr eingepflanzt werden. Bei der Gestaltung der Flächen steht die Firma den Kleingärtnern mit Rat und Tat zur Seite. „Das ist für uns eine große Hilfe“, sagte Fiedler. Auch die Blumenzwiebeln vom Bürgermeister werden noch in diesem Herbst in die Erde kommen, sodass hier im nächsten Jahr eine blühende Blumenwiese entsteht.

Außerdem möchten die Kleingärtner auf dieser Fläche für die Insekten und Wildbienen ein Insektenhotel mit angrenzender Wildblumenwiese sowie ein kleines Feuchtbiotop errichten. Zur Beobachtung der Natur soll außerdem ein Unterstand mit Sitzbänken hergerichtet werden. Mit diesen Maßnahmen wollen die Kleingärtner Nachhaltigkeit und Natur für alle frei zugänglich öffentlich darstellen und ihren Beitrag zur naturnahen Bewirtschaftung in einem Teil der Kleingärten leisten.

„Schottergärten, wie sie zunehmend in Neubausiedlungen angelegt werden, sind uns ein Graus. Wir wollen hiermit zeigen, dass wir zukünftig anders mit der Natur umgehen sollten und müssen“, sagte Peter Fiedler bei einer kleinen Feierstunde in der Gemeinschaftslaube der Kolonie „Lütjenburger Weg“. Diese Aktion soll der Öffentlichkeit aber auch zeigen, dass sich der Kleingärtnerverein neben dem Anbau von Obst und Gemüse eben auch für die Tierwelt, hier besonders um die Bienen und Insekten, kümmert. „Wenn wir diese kleinen Tiere nicht mehr hätten, könnten wir auch kein Obst und Gemüse ziehen und ernten, denn wer soll dann noch die Blüten bestäuben“, so Peter Fiedler abschließend.