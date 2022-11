Klaustorf: Schwerer Unfall bei Baumpflegearbeiten

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 12“ in ein Krankenhaus. Der Hubschrauber landete auf einem Feld neben dem Nachbargrundstück. © Hans-Jörg Meckes

In Klaustorf hat sich heute ein Mann bei Baumpflegearbeiten schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Klaustorf – Am heutigen Montag rückten die Feuerwehren von Heiligenhafen und Großenbrode um 12.26 Uhr zu einem Einsatz nach Klaustorf aus. Ein Mann hatte sich bei Baumpflegearbeiten schwer verletzt.

Die beiden Wehren waren zusammen mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort. Hinzu kamen der Rettungsdienst und die Polizei, teilte Heiligenhafens stellvertretender Wehrführer Marc Wegener mit. „Einem Mann ist bei Baumpflegearbeiten in sieben Meter Höhe ein Ast kräftig auf die Wirbelsäule geschlagen. Er liegt momentan auf der Astgabel, und wir versuchen, ihn herunterzuholen“, schilderte Wegener die Situation.

Feuerwehren aus Heiligenhafen und Großenbrode, Rettungsdienst und Polizei waren in Klaustorf am Montagmittag vor Ort. Der Verletzte befand sich jedoch noch gut 200 Meter von den parkenden Fahrzeugen entfernt. © Hans-Jörg Meckes

Die Kameraden waren auch mit ihrer Drehleiter am Einsatzort. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit mussten sie jedoch auf anderes Werkzeug zurückgreifen. Mit zwei Sätzen ihrer Absturzsicherung, die laut Wegener ähnlich wie ein Flaschenzug funktioniere, sowie Steckleitern gelang es den Einsatzkräften, den Verletzten, der nach wie vor ansprechbar war und sich eingeschränkt bewegen konnte, vom Baum zu holen. Der Einsatz auf dem Baum nahm einen Großteil der Zeit ein, da die Feuerwehren äußerst vorsichtig mit der verletzten Person umgehen mussten. Andere Methoden wie etwa ein Abseilen konnten die Kameraden aufgrund der verletzten Wirbelsäule nicht anwenden.

Vom Krankenwagen in den Hubschrauber

Unterdessen traf der vom Bundesgrenzschutz betriebene Rettungshubschrauber „Christoph 12“ aus dem Luftrettungszentrum Ahrensbök-Siblin ein und landete am Rande eines Feldes neben dem Nachbargrundstück. Der Rettungsdienst transportierte den mittlerweile auf dem Boden angekommenen Mann nun auf einer Trage in einen Krankenwagen. Der fuhr ihn die restlichen Meter an den Hubschrauber heran, welcher ihn in ein Krankenhaus flog. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des Verletzten konnten die Feuerwehren und Rettungsdienste direkt nach dem Einsatz nicht machen.