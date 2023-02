Kita „Blauer Elefant“ ist jetzt „Haus der kleinen Forscher“

Von: Hans-Jörg Meckes

Das pädagogische Konzept der Kita „Blauer Elefant“ fördert den Experimentierdrang von Kindern. © Hans-Jörg Meckes

Die Kita „Blauer Elefant“ in Heiligenhafen ist für ihr pädagogisches Konzept mit dem Titel „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet worden. Dabei liegt der Fokus besonders auf den MINT-Fächern.

Heiligenhafen – Kinder verfügen über eine besonders ausgeprägte Neugier, wenn es darum geht, ihre Umwelt wahrzunehmen. Warum ziehen sich bestimmte Gegenstände an? Was passiert mit verschiedenen Flüssigkeiten, wenn sie vermischt werden? All das interessiert Kinder und regt sie dazu an, zu experimentieren. Die Kita „Blauer Elefant“ fördert diese Experimentierfreudigkeit schon seit geraumer Zeit und erhielt dafür jetzt die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ überreicht.

Netzwerk engagiert sich für frühkindliche Bildung

Das Netzwerk „Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost“ engagiert sich seit 2015 für die frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie in der Bildung für die nachhaltige Entwicklung. „Unser Netzwerk wurde anfangs aus Sondermitteln des Bundes finanziert, seit 2018 sind wir ein gemeinnütziger Verein“, sagte Netzwerkkoordinatorin Andrea Baum, die die Plakette mit ihrer Kollegin Kristina Severin an die Kita übergeben hat. Die IHK zu Lübeck unterstützt das Netzwerk durch die kostenfreie Bereitstellung des Büros. Von der Stiftung ausgebildete Trainerinnen und Trainer bieten in Lübeck, Ostholstein, Herzogtum Lauenburg, Segeberg und Stormarn Workshops für pädagogische Fach- und Lehrkräfte an, so Baum weiter. Mehr als 2900 pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus 466 Kitas und Grundschulen nehmen bereits an dem regelmäßigen Fortbildungsangebot teil.

Kinder experimentieren in der Kita „Blauer Elefant“ in Heiligenhafen. © Hans-Jörg Meckes

Zertifizierung wird für zwei Jahre vergeben

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ ist kostenlos und wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten Gütesiegel und den prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht orientieren, führt die Netzwerkkoordinatorin aus. Sie wird von der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ für zwei Jahre verliehen, anschließend können sich die Einrichtungen neu bewerben.

„Das Forschen ist bei uns im pädagogischen Alltag integriert“, sagte Jennifer Bahr, Einrichtungsleiterin der Kita „Blauer Elefant“. Die Kinder würden durch die Experimente den Andrang entwickeln, etwas Neues zu lernen. „Das Zertifikat stellt unsere alltägliche Arbeit in den Vordergrund“, so Bahr.

Andrea Baum betonte, es gehe bei der Auszeichnung darum, dass die Kinder in der Kita selbstständig ihren Fragen nachgehen. „Sie sollen lernen, Dinge selbst zu hinterfragen. Wir möchten, dass die Kinder später zu mündigen Bürgern werden, hier werden die Wurzeln dafür gelegt“, führte Baum aus. Allerdings gehe es nicht darum, dass die Erzieherinnen nur den „Erklärbären“ spielen. „Wir sind begleitend bei den Kindern, aber sie selbst entdecken das Wissen“, sagte Lena Kohlsaat.

Übergabe der Plakette: Die Netzwerkkoordinatorinnen Kristina Severin (l.) und Andrea Baum (2.v.r.) überreichten die Auszeichnung an die Einrichtungsleiterinnen Jennifer Bahr (2.v.l.) und Lena Kohlsaat. © Hans-Jörg Meckes

Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) freute sich über die Auszeichnung als „Haus der kleinen Forscher“: „Es ist auch für die Eltern ein Zeichen, dass die Bildung der Kinder in den Fokus gerückt wird.“ Es sei wichtig, die frühkindliche Neugierde zu fördern, merkte Brandt an und lobte dabei die „gute Zusammenarbeit“ mit dem Kinderschutzbund, der Träger der Kita ist.

Ostholsteins Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens (CDU) bezeichnete das Netzwerk „Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost“ als Paradebeispiel dafür, dass der Bund damals die Initiative ergriffen und das Projekt mit Sondermitteln unterstützt habe. „Frauen und Mädchen sind besonders bei MINT-Fächern unterrepräsentiert, umso schöner ist es, dass sich die Arbeitskräfte hier bereiterklären, Kinder dafür zu begeistern“, so der Bundestagsabgeordnete.

Mirena Günther, Bildungsreferentin der Stiftungen der Sparkasse Holstein, merkte an, man müsse im Kindergarten die Grundsteine für das Lernen legen. „Bleiben sie so engagiert“, lobte sie die bisherige Arbeit der Mitarbeiterinnen.

Passend zur Zertifizierung sangen die Kita-Kinder das Titellied der Sesamstraße „Der, die, das“ vor und experimentierten anschließend in ihren Gruppen.