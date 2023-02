Kinderfeuerwehr in Großenbrode gegründet

Von: Hans-Jörg Meckes

Die Kinder der „Feuersalamander vom Sund“ zeigten zusammen mit dem Betreuerteam in Großenbrode ihre Gründungsurkunden. © Hans-Jörg Meckes

In Großenbrode wurde am Sonntagnachmittag die Kinderfeuerwehr „Die Feuersalamander vom Sund“ gegründet. Die Abteilung ist für Sechs- bis Zehnjährige gedacht.

Großenbrode – Auch die ganz Jungen können jetzt bei Großenbrodes Feuerwehr mitmachen. Am Sonntag wurde die Kinderfeuerwehr, die sich „Die Feuersalamander vom Sund“ nennen, offiziell gegründet.

Der Gründungstag wurde nicht zufällig ausgewählt, sagte Wehrführer Jan Koblitz, denn „der 5. Februar 1905 ist der Geburtstag der Feuerwehr Großenbrode, somit feiern wir heute unseren 118. Geburtstag. Alt und Jung gehören zusammen, deshalb haben wir gesagt, wir würden gern die Gründung der Kinderfeuerwehr an das Datum der Gründung der Feuerwehr anknüpfen“. Vor 25 Jahren habe die Feuerwehr Großenbrode schon einmal einen Schritt in Richtung Jugenderweiterung getan, als sie am 14. Juli 1998 die Jugendfeuerwehr gegründet hat. „Es hat sich gezeigt, dass der Aufbau und Erhalt einer Jugendfeuerwehr doch maßgeblich für den Fortbestand einer aktiven Einsatzabteilung notwendig ist“, merkte Koblitz an.

Großenbrodes Wehrführer Jan Koblitz freute sich über die Gründung der Kinderfeuerwehr. © Hans-Jörg Meckes

Die Kinderfeuerwehr sei für all diejenigen gedacht, die zwischen sechs und zehn Jahre alt sind, so der Wehrführer. Vorher sei das Problem gewesen, dass Kinder erst mit zehn in die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden konnten, aber viele sich in diesem Alter schon beim Fußball sind oder sich anderweitig orientiert haben. Es handele sich um die zweite Kinderfeuerwehr im Amt Oldenburg-Land, die erste Kinderfeuerwehr sei vorige Woche in Hansühn in der Gemeinde Wangels gegründet worden. „Im Kreis Ostholstein sind wir die 15. Kinderfeuerwehr“, betonte Koblitz.

Um die Kinderwehr kümmert sich das Betreuerteam um Markus Ott, Stefan Schildknecht, Niklas Tätner, Kristin Steinfeld, Florian Rahlf und Timo Grapengeter. Alle Kameraden begrüßten den jungen Zuwachs mit einem dreifachen „Gut Wehr“. Das erste Treffen der „Feuersalamander“ wird am 25. Februar (Sonnabend) von 10 bis 11 Uhr im Gerätehaus in der Strandstraße sein.