Kennenlerntag: Sieben neue Mitglieder für die Feuerwehr

Von: Hans-Jörg Meckes

Beim Kennenlerntag der Freiwilligen Feuerwehr in Heiligenhafen konnten Besucher mit den Kameraden ins Gespräch kommen. © Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen

Der Kennenlerntag der Freiwilligen Feuerwehr in Heiligenhafen hat zu sieben neuen Mitgliedern geführt. Die Wehr setzt jetzt verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit.

Heiligenhafen – Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen kann sieben neue Mitglieder begrüßen. Zum Zuwachs beigetragen hat der Kennenlerntag, bei dem sich Einwohner kürzlich über die ehrenamtliche Arbeit der Kameraden informieren konnten und mit ihnen ins Gespräch kamen.

„Wir konnten viele Gesichter begrüßen“, sagte Löschmeister Olaf Heisler. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Fahrzeughalle erklärten die Kameraden die Funktionen ihrer Fahrzeuge. „Viele wussten anfangs nicht, wie genau sie zur Feuerwehr kommen können und nutzten daher diesen Abend“, merkte Heisler an. Neben den fachlichen Dingen kamen auch private Gespräche zustande. Seinen Ausklang fand der Abend mit einer Currywurst, die vom „Arid-Hus“ gespendet wurde.

Magnetschilder an Betriebe übergeben

Die Feuerwehr hat darüber hinaus zwei Magnetschilder an die in Heiligenhafen ansässigen Unternehmen Taxi Kähler und die Pflegebiene übergeben. Die Schilder, die an die Firmenwagen angebracht werden, sind mit einem QR-Code versehen, über den man auf die Homepage der Feuerwehr Heiligenhafen gelangt (feuerwehr-heiligenhafen.de).

Dies soll dazu führen, dass sich Einwohner einen ersten Eindruck von der Freiwilligen Feuerwehr verschaffen, so Heisler weiter. „Schon seit längerer Zeit findet ein langsamer Abbau der aktiven Mitgliederzahl bei uns statt“, sagt er. Es gebe verschiedene Gründe dafür wie berufliche Neuorientierung, Familienplanung oder einen Wohnortwechsel. „Um dazu einen Gegenpol zu schaffen, begann im Jahr 2021 die aktive Mitgliedersuche sowie die daraus resultierende Öffentlichkeitsarbeit bei uns in der Feuerwehr“, erklärte der Löschmeister.