Zweitwohnungssperre in Heiligenhafen erneut Thema

Von: Patrick Rahlf

Wohnraum für Einheimische in Heiligenhafen ist knapp. Deshalb wird zukünftig bei Neubauten, wie hier in der Schlamerstraße, genauer hingeschaut. © Rahlf

Am kommenden Dienstag (7. Februar) tagt zum ersten Mal in diesem Jahr Heiligenhafens Stadtvertretung. Die Zusammenkunft beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal und weist eine überschaubare Tagesordnung auf.

Heiligenhafen – Die Kommunalpolitik wollte im Frühjahr 2022 ein deutliches Zeichen setzen und hatte sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass es zukünftig keine neuen Zweitwohnsitze im gesamten Stadtgebiet mehr geben soll. In diesem Zuge wurde in der März-Sitzung eine Satzung für den Genehmigungsvorbehalt von weiteren Zweitwohnungen im gesamten Heiligenhafener Stadtgebiet beschlossen. „Die Satzung ist im September 2022 in Kraft getreten“, erklärte Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) auf Nachfrage.

Doch die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Ostholstein hat im Rahmen einer Prüfung darauf hingewiesen, dass die Satzung in der vorliegenden Form rechtlich nicht haltbar sei. Um ein rechtssicheres Verwaltungshandeln sicherzustellen, wurde eine Kieler Anwaltskanzlei mit der Bitte um rechtliche Prüfung beauftragt. „Diese Kanzlei hat nun empfohlen, die bestehende Satzung aufzuheben“, erklärte Kuno Brandt auf Nachfrage. Dieser Beschlussvorschlag findet sich auf der Tagesordnung am Dienstag wieder. Wie das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit ausschaut, darüber wird der Stadtentwicklungsausschuss zeitnah beraten müssen.

CDU, FDP und Elke Teegen (Liberale BisS-Fraktion) hatten seinerzeit dafür gestimmt, nur die Innenstadt und Ortmühle mit einer Sperre für neue Zweitwohnsitze zu überziehen. Den übrigen Mitgliedern der Stadtvertretung ging diese Empfehlung nicht weit genug.

Für bereits im Bau befindliche Wohnungen hatte die Kommunalpolitik eine zeitlich befristete Ausnahmeregelung auf den Weg gebracht. Zudem gibt es Härtefallregelungen. Wenn jemand nachweisen kann, dass er beruflich zwingend einen Zweitwohnsitz in Heiligenhafen benötigt, ist das auch zukünftig noch möglich.