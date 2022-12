Ende der Spekulationen in Großenbrode: Endgültige Hotel-Absage

Von: Patrick Rahlf

Für die Freifläche an der Mole galt seit Mitte Dezember 2020 ein zweijähriger Planungsstopp. © Archiv

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass Rolf Seelige-Steinhoff und Walter Neumann im „MeerHuus“ ihre Hotel-Pläne für Großenbrode vorgestellt haben. Sie waren bereit, rund 40 Millionen Euro auf der Freifläche an der Mole zu investieren, um dort ein Vier-Sterne-Haus mit 138 Zimmern, Gastronomie, exklusivem Spa-Bereich, eigener Brauerei und Geschäften zu errichten.

Großenbrode – Doch der Gegenwind aus der Bevölkerung stoppte seinerzeit das Projekt, die Gemeindevertretung schloss sich nach langem Hin und Her einstimmig einem initiierten Bürgerbegehren an.

Zwei Jahre ruhten nun die Pläne, die potenziellen Investoren gaben der Gemeinde die Zeit, die sie brauchte. „Es wird kein Hotel in Großenbrode geben“, erklärte Bürgermeister Jens Reise (CDG) bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Auf spätere Nachfrage präzisierte er seine öffentliche Aussage: „Die Zeit ist nicht da für ein derartiges Projekt, die Mehrheit der Großenbroder möchte es nicht. Deshalb habe ich in dieser Woche Rolf Seelige-Steinhoff eine endgültige Absage erteilt.“ Somit hätten alle Spekulationen ein Ende, dass im Hintergrund die Planungen an der Mole weiterlaufen würden. Der im Zuge des Bürgerbegehrens in Kraft getretene 24-monatige Planungsstopp für das Areal wäre kommende Woche ausgelaufen.

Die Gemeindevertretung hatte sich 2020 einem Bürgerbegehren angeschlossen, nachdem ein Investor seine Pläne vorgestellt hatte. Nun ist klar: Hier wird auch in den kommenden Jahren kein Hotel gebaut werden. © IHR

Lange diskutiert wurde am Dienstagabend über die Ausweitung der vorhandenen Nutzungen der Kurklinik „Miramar“. Die Klinikleitung möchte, dass zukünftig auch eine touristische Nutzung der 54 zur Verfügung stehenden Appartements möglich ist. „Das ist nur als letzter Rettungsanker gedacht“, wie Geschäftsführer Peter Jäcker in der Einwohnerfragestunde betonte. Man werde alles dafür tun, um den Kurbetrieb weiterzuführen, doch ob dieser langfristig rentabel sei, würden Krankenkassen und die Bundesregierung entscheiden. Am heutigen Freitag hat Klinikchef Jäcker ein wegweisendes Krankenkassen-Gespräch. „Deshalb drängt die Zeit, wir brauchen eine Sicherheit in der Hinterhand“, bat Jäcker um eine schnelle Entscheidung. CDG, SPD und FDP setzten sich schließlich durch und fassten den Aufstellungsbeschluss für eine B-Plan-Änderung, während sich CDU und BfG enthielten. Sie hätten sich vor der Abstimmung noch eine Vorstellung Jäckers zu dessen konkreten Zukunftsplänen im Rahmen einer interfraktionellen Sitzung gewünscht.

Gewerbesteuer: Es fehlen zwei Millionen Euro

Sehr viel Diskussionszeit nahm der Haushalt ein. „Wir haben finanzielle Schwierigkeiten“, fasste Monika Klein (SPD) die Lage zusammen. Ein Hauptgrund hierfür sind die stark zurückgegangenen Gewerbesteuereinnahmen. Für das Jahr 2022 wurde mit Einnahmen in Höhe von 2,79 Millionen Euro gerechnet, herausgekommen sind am Ende aber gerade mal 702000 Euro. Die Energiekrise schlägt auch bei Großenbrodes größten Gewerbesteuerzahlern voll durch. Für 2023 wird im neuen Haushalt wieder mit Einnamen in Höhe von 1,71 Millionen Euro gerechnet, „doch ob diese erreicht werden können, bezweifeln wir stark. Für uns ist das ein absolut geschönter Haushalt“, heißt es von der Großenbroder CDU-Fraktion.

Die CDU wies zudem darauf hin, dass die Haushaltsvorgespräche mit einem Sollfehlbetrag in Höhe von 920000 Euro gestartet seien und nur durch das Canceln von etlichen Projekten für die Bürger der Gemeinde ein Fehlbetrag in Höhe von 83000 Euro erreicht wurde. „Eine schon lange geplante Mountainbike-Strecke an der Strandstraße, die Streichung von 200000 Euro für Gehwegsanierungen, die Gildehalle sowie ein Mähroboter für den Sportverein fielen den Streichungen unter anderem zum Opfer. Das sollten alle Bürger wissen“, erklärte Nicole Becker (CDU). Im Gegenzug seien die erforderlichen Einsparungen bei der GTS nicht wie gefordert durchgeführt worden. „Wir lehnen die Zuwendung an die GTS in Höhe von 1,65 Millionen Euro ab, da sie in keinem Verhältnis zu den Einsparungen steht, die die Großenbroder Bürger hinnehmen müssen“, erklärte CDU-Fraktionssprecher Hans Sehmel.

Tourismuschef Ubbo Voss entgegnete, dass das Veranstaltungsbudget in Höhe von 250000 Euro schon heruntergeschraubt wurde. „Wenn wir noch weiter reduzieren, wird sich das in der Wahrnehmung unserer Gäste widerspiegeln.“ Dem pflichtete Jens Reise bei. „So viele Großenbroder leben vom Tourismus, da sollte man sehr vorsichtig mit weiteren Kürzungen und Einsparungen sein.“ Ohnehin stehe die Gemeinde nicht so schlecht da, denn trotz vieler Investitionen in den vergangenen Jahren verfüge man immer noch über eine Rücklage in Höhe von 500000 Euro, so Hans-Heinrich Schröder (CDG).

Pro-Kopf-Verschuldung stark gestiegen

„Wir lagen 2018 noch bei einer Gesamtverschuldung von 1,4 Millionen Euro, jetzt sind es 5,6 Millionen. Die Pro-Kopf-Verschuldung in unserer Gemeinde hat sich von 675 auf 2584 Euro erhöht“, legte Becker nach einer intensiven Haushaltsdiskussion den Finger noch einmal in die Wunde. Mit 7:4 Stimmen wurde der Haushalt für 2023 von der Zählgemeinschaft (CDG, SPD, FDP) mitgetragen.