Jens Ruchay ist Heiligenhafens neuer Veranstaltungsleiter

Von: Hans-Jörg Meckes

Jens Ruchay ist seit 1. April Heiligenhafens Veranstaltungsleiter. Der 58-Jährige kommt aus Kiel und kann eine vielseitige Vita vorweisen. © Hans-Jörg Meckes

Seit 1. April arbeitet Jens Ruchay als Veranstaltungsleiter in Heiligenhafen. Ruchay hat eine vielseitige Vita – davor hat er Fahrlehrer ausgebildet.

Heiligenhafen – Die Warderstadt hat seit dem Frühjahr einen neuen Veranstaltungsleiter. Jens Ruchay kümmert sich beim Tourismus-Service in Heiligenhafen seit 1. April um die Planung und Organisation der Events. Tourismusleiter Eike Doyen ist froh, mit Ruchay jetzt wieder einen kreativen Kopf zu haben, der sich nur auf die Veranstaltungen konzentrieren kann.

Dabei hat Ruchay in den letzten Jahren hauptberuflich in anderen Bereichen gearbeitet. „Ich war vorher Leiter einer Fahrlehrerausbildungsstätte, davor habe ich in der Ressourcensteuerung bei der Dekra gearbeitet, und davor war ich in der Psychotherapie tätig“, sagt der 58-Jährige. Natürlich hat er auch eine Ausbildung, die ihn zum Veranstaltungsleiter befähigt. „Ich habe Veranstaltungs- und Eventmanagement studiert.“ Seit zehn Jahren ist Ruchay in dem Bereich nebenberuflich tätig und hat dabei schon Bands und Künstler betreut. „Ich bin dazu gekommen, weil meine Frau Künstlerin ist.“

Pendeln von Kiel nach Heiligenhafen

Mittlerweile ist er gut in Heiligenhafen eingearbeitet. „Ich stecke schon bis zum Hals in allem drin, ein paar Sachen konnte ich schon gut vorbereiten“, sagt der Kieler, der bislang nach Ostholstein pendelt und schon einige Nächte in seinem Wohnmobil in der Warderstadt verbracht hat.

Für Tourismusleiter Eike Doyen ist es ein großes Glück, dass sich wieder jemand zu 100 Prozent auf die Planung der Veranstaltungen konzentrieren kann. „Wir haben ein ziemlich breites Pensum und mittlerweile ein ganzjähriges Freizeitprogramm“, so Doyen. Da ist er froh, wenn die Stelle mit jemandem besetzt ist, der die Ruhe und Erfahrung habe, um so etwas zu bewerkstelligen. Jens Ruchay bringe seit seinem ersten Tag viel Kreativität mit. „Er hat ein tolles Feingefühl bei der Empathie und hat sich schnell hier eingelebt“, lobt Doyen. Er merke schnell, wenn jemand gut mit Menschen kann, und „das kann er – er wird uns und auch der Stadt in den nächsten Jahren sehr weiterhelfen“.

Bis Ende des Jahres 2021 war Doyen Veranstaltungsleiter in Heiligenhafen und stieg dann zum Tourismusleiter auf. Seitdem habe es zwar eine Veranstaltungsabteilung gegeben, die sei jedoch ohne Leitung gelaufen. Das vergangene Jahr 2022 habe der Tourismus-Service erfolgreich hinter sich gebracht. „Es braucht aber einen kreativen Kopf, es muss jemand da sein, der sich nur darum kümmert“, betont Doyen.

Acht Wochen lang arbeitet Jens Ruchay nun schon in Heiligenhafen. In der Zeit habe er bereits drei Großveranstaltungen und eine mittelgroße Veranstaltung begleitet. In Zukunft sei er zumindest nicht abgeneigt, seinen Wohnsitz eventuell nach Heiligenhafen zu verlegen.