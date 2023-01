Heiligenhafen hält am Silvester-Feuerwerk fest

Von: Patrick Rahlf

Auf dem Heiligenhafener Binnensee soll wieder ein großes Feuerwerk veranstaltet werden. In den vergangenen Jahren fiel es aus Corona-Gründen aus. © Archiv/TSH

„Wir freuen uns, nach zwei Jahren Pause wieder ein imposantes Feuerwerk zu Silvester auf dem Binnensee veranstalten zu können. Wir bitten Gäste und Einheimische, auf ein eigenes Feuerwerk zu verzichten“, so Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen.

Heiligenhafen – Kann man vitaler und frischer ins neue Jahr starten, als mit einem Sprung ins kühle Nass? „Natürlich, aber nichts macht so viel Spaß, wie unter tosendem Applaus und frisch angeschwitzt durch die Fass-Sauna um 12 Uhr in die Ostsee zu springen“, sagt Doyen. Mitmachen kann beim Anbaden am 1. Januar (Sonntag) an der Seebrücke jeder Mutige ohne Anmeldung. Zur Belohnung gibt es wieder ein heißes Neujahrsgetränk und eine leckere Suppe.

Mit einer großen Portion Mut wird es für die zahlreichen Anbadenden am 1. Januar in die Ostsee gehen. © Reinhard Gamon

Am Tag zuvor, am 31. Dezember, soll das Jahr 2022 gebührend verabschiedet werden – bei hoffentlich besten Wetterbedingungen. „Wir freuen uns, nach zwei Jahren Pause wieder ein imposantes Feuerwerk zu Silvester auf dem Binnensee veranstalten zu können. Wir bitten Gäste und Einheimische, auf ein eigenes Feuerwerk zu verzichten“, so Eike Doyen. Während Heiligenhafen und Großenbrode an großen Feuerwerken zum Jahreswechsel festhalten, hat sich der Tourismus-Service auf Fehmarn dagegen entschieden. Dies bestätigte Tourismuschef Oliver Behncke. Generell habe der Tourismus-Service Fehmarn vor, auch in Zukunft auf öffentliche Feuerwerke zu verzichten.

Die Silvesterparty selbst findet in Heiligenhafen auf dem Seebrückenvorplatz statt. „Eine schmackhafte Getränkekarte – vom frisch gezapften Bier über leckere Cocktails und alles Weitere, was zum Feiern dazu gehört – wartet auf die Besucher“, heißt es vom Heiligenhafener Tourismus-Service.

Gassen und Winkel der Stadt erkunden

Kurzweilige Veranstaltungen sind auch zwischen den Jahren geplant. Die Gassen und Winkel Heiligenhafens erkunden Interessierte bei einem Abendbummel mit Fischer Stüben am Dienstag (27. Dezember). Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr vor dem Tourismus-Service in der Bergstraße 43.

Wann gab es die letzte Schneekatastrophe? Wann war die Ostsee zuletzt zugefroren? Klaus Nehring lädt zur winterlichen Dia-Reise im Veranstaltungspavillon am Binnensee ein. Der Vortrag beginnt am Mittwoch (28. Dezember) um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am 29. Dezember (Donnerstag) veranstaltet der Tourismus-Service eine Fackelwanderung für jedermann. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Heiligenhafen wartet ein schöner Abendspaziergang durch die Altstadt, am Binnensee entlang bis zum Weihnachtstreff „Lichterglanz“ auf die kleinen und großen Gäste. Treffpunkt um 17.30 Uhr ist der Tourismus-Service in der Bergstraße 43, dort werden die Fackeln kostenlos herausgegeben. Bei Schlechtwetter entfällt die Wanderung.

Jahresabschlusskonzert der Gildekapelle

Das Repertoire der Heiligenhafener Gildekapelle umfasst neben der traditionellen Blasmusik auch die Unterhaltungs- sowie Pop-Musik in blasmusikalischen Arrangements. Kapellmeister Ulrich Rath und seine Band freuen sich am 30. Dezember (Freitag) auf viele Gäste. Einlass ist ab 19 Uhr im Veranstaltungspavillon am Binnensee. Der Eintritt ist auch hier frei.