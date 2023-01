Mit dem Auto von Java nach Bali: Heiligenhafenerin erzählt von Reise

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Die buddhistische Pilgerstätte Borobudur auf der Insel Java ist eine gigantische buddhistische Stupa aus Lavastein und die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Indonesiens. © Privat

Zu einer Fahrt durch Indonesien lädt die Heiligenhafenerin Birgit Aschmann am 9. Februar (Donnerstag) ein. Der Bildervortrag über diese Reise ist als Veranstaltung der Volkshochschule Heiligenhafen ab 20 Uhr im Heimatmuseum zu hören und zu sehen.

Heiligenhafen – Die Fahrt beginnt auf Java in der Hafenstadt Semarang, wo Birgit Aschmann 1978 für einige Monate lebte, und endet in Jimbaran auf Bali. Java, die kleinste, aber bedeutendste der Großen Sundainseln, wartet mit vielen historischen Tempelstätten aus der hinduistisch-buddhistischen Vergangenheit auf. „Besonders eindrucksvoll sind Borobodur und Prambanan“, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule Heiligenhafen.

Auch die Landschaft bietet viele Attraktionen. Besucht werden der brodelnde Schlammkrater auf dem Dieng-Plateau, der Bromo-Krater und der wassergefüllte Krater Kawah Iljen im Iljen-Massiv. Auf der beliebten Urlaubsinsel Bali geht es zum Tannaloth-Tempel und zum Keck-Tanz im Uluwatu-Tempel. Der Eintritt zum Bildervortrag im Heimatmuseum ist frei, Spenden zugunsten der VHS-Arbeit in Heiligenhafen sind willkommen.

Der nächste Vortrag findet am 23. Februar (Donnerstag) statt. Statt des Masuren-Vortrags, der abgesagt wurde, wiederholt die Volkshochschule den Jordanien-Reisebericht mit Christiane Stephan – für alle, die beim ersten Termin keinen Platz mehr gefunden haben, sagt VHS-Pressesprecherin Anja Pohle.