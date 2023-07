In Großenbrode steigt wieder das traditionelle Dorffest

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Beim Dorffest in Großenbrode wird auf dem Dorfplatz wieder groß gefeiert. Neben musikalischen Highlights, Mitmachaktionen und vielfältiger Kulinarik ist gute Laune garantiert. © Peter Foth/Archiv

In Großenbrode wird von Freitag bis Sonntag zum traditionellen Dorffest eingeladen. Dieses Jahr gibt es wieder viel Musik und viele Köstlichkeiten.

Großenbrode – Von Freitag bis Sonntag (28. bis 30. Juli) findet in Großenbrode das traditionelle Dorffest statt, welches musikalisch neue Maßstäbe setzen will. „Das letzte Jahr hat eindrucksvoll bewiesen, dass ein Dorffest auf unserem Dorfplatz zu Großenbrode gehört. Zahlreiche Gewerbetreibende und ortsansässige Vereine werden sich wieder engagieren und es zu ihrem Fest machen“, heißt es von Veranstaltungsleiter Roland Früh.

Start in den Freitag mit DJ George

Den Start des diesjährigen Dorffestes übernimmt am Freitag ab 18 Uhr DJ George, gefolgt von Pascal Krieger, der von 19.30 bis 21 Uhr auftritt. „Seit vielen Jahren ist Pascal Krieger als erfolgreicher und professioneller Interpret von Popschlagern ein absoluter Partygarant und hat sich eine treue Fangemeinde ersungen“, kündigt Früh an. Vom renommierten Künstler-Magazin „KM“ wurde Pascal Krieger in der Kategorie „Partyschlager“ zum „Künstler des Jahres“ gewählt. Ab circa 21 Uhr übernimmt wieder DJ George mit Partymusik.

Der Sonnabend beginnt mit dem Shanty-Chor Großenbrode

Der Sonnabend beginnt musikalisch von 14.30 bis 16 Uhr mit dem Shanty-Chor Großenbrode, der seine Zuhörer mit auf eine maritim-musikalische Reise nimmt. Von 16.30 bis 18 Uhr tritt der kanadische Virtuose Marty Hall auf der Bühne auf dem Dorfplatz auf. „Mit seinen Balladen und durch seinen Sound hat Marty Hall Musik zu seiner eigenen Kunstform des Minimalismus entwickelt. Er gehört zu den Musikern, die es schaffen, ihr Publikum schon mit den ersten Takten zu fesseln“, verspricht Großenbrodes Veranstaltungsleiter.

Als Höhepunkt rockt ab 19.30 Uhr die Partyband „Hashtag“ die Bühne. Sechs professionelle Musiker treten mit abgestimmten Sounds und einem riesigen Repertoire an Songs aus unterschiedlichsten Stilrichtungen auf. Ob Rock, Pop, Schlager, Charthits oder Party-Evergreens der letzten 30 Jahre: Mit dieser Mischung steigt die Party vom ersten Song an.

Gildekapelle tritt am Sonntag auf

Am Sonntag spielt „Steve.K“ von 11 bis 14 Uhr mit seinen sechs- und zwölfsaitigen Gitarren eine Mischung aus Oldies sowie Rock- und Pop-Hits aus dem internationalen und deutschsprachigen Bereich. Begleitet wird er von Bea auf ihrem Cajon. Musikalisch abgerundet wird das Dorffest von der Gildekapelle aus Heiligenhafen. Die Blaskapelle wurde 1983 von der Großen Bürgergilde zu Heiligenhafen ins Leben gerufen, um das heimische Gildefest musikalisch zu umrahmen. Das Repertoire der Kapelle umfasst neben der traditionellen Blasmusik (Marsch, Polka und Walzer) auch die Unterhaltungs- sowie Popularmusik in blasmusikalischen Arrangements. Zudem begrüßt das Team der Animation vom Großenbroder Tourismus-Service am Sonntag von 11 bis 17 Uhr alle Kinder und Familien zu kostenfreien XXL-Holz-Großspielen, wie Jenga oder Vier-Gewinnt, auf dem Dorfplatz.

Auch kulinarisch hat das Dorffest ab Freitagabend viel zu bieten: zahlreiche Essens- und Getränkestände an allen drei Tagen, zusätzlich am Sonnabend und Sonntag auch Kaffee und selbstgemachten Kuchen. Ebenfalls am Sonnabend und Sonntag laden zwei verschiedene Markt- und Mitmach-Stände zum Staunen und Ausprobieren ein.

Beim Musikatelier wird die Herstellung verschiedener Klangobjekte gezeigt, welche mit historischen Werkzeugen nach handwerklicher Tradition wie um 1900 hergestellt werden. Bei der Drechsel-Mitmach-Werkstatt geht es vordergründig um das Lernen, den Spaß am Selbermachen, die Darstellung und das Ausprobieren mittelalterlicher Handwerkstechniken. Schnitz- und Drehbänke stehen dafür zur Verfügung. Die Teilnehmer durchlaufen verschiedene Arbeitsschritte, um aus einem Baumstammabschnitt ein eigenes Drechselstück, zum Beispiel einen Kerzenleuchter, zu fertigen. In der Leder-Mitmach-Werkstatt entstehen kleinere Arbeiten wie Armbänder, Haarspangen, Schlüsselanhänger oder kleine Lederbeutel.

Die Großenbroder Vereine und Verbände freuen sich auf das dreitägige Großereignis auf dem Dorfplatz am Sund mit viel Musik, abwechslungsreichem Essen und Mitmachaktionen für die ganze Familie, kündigt Roland Früh an.