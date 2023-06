In den Sommerferien wird in Heiligenhafen fleißig gelesen

Von: Hans-Jörg Meckes

Den symbolischen Scheck von 500 Euro übergab Cheyenne Brandt (l.), Filialleiterin der Sparkasse Holstein in Heiligenhafen, an Stadtbüchereileiterin Carmen Wagner. © Hans-Jörg Meckes

In den Sommerferien bietet die Stadtbücherei Heiligenhafen wieder den Ferienleseclub an. Aus dem „Lossparen“ der Sparkasse konnten schon 60 neue Kinderbücher angeschafft werden.

Heiligenhafen – Am 17. Juli stehen in Schleswig-Holstein wieder die Sommerferien vor der Tür. Auch wenn dann Strandwetter zum Erholen und Schwimmen einlädt, sollten die grauen Zellen nicht vernachlässigt werden. Das sieht auch die Stadtbücherei Heiligenhafen so, die deshalb den Ferienleseclub (FLC) für Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse anbietet.

Die Idee: Durch den Clubcharakter sollen Kinder an die Bibliotheken gebunden werden und so ihre Lesefreude entwickeln. Der FLC ist ein Projekt der Büchereizentrale Schleswig-Holstein und wird vom Landesbildungsministerium gefördert.

„Ab dem 3. Juli können sich die Kinder bei uns kostenlos in der Stadtbücherei zum Ferienleseclub anmelden, auch später in den Ferien kann man sich noch anmelden“, erklärt Heiligenhafens Büchereileiterin Carmen Wagner. Die Ausleihe im FLC beginnt am 14. Juli (Freitag) und geht bis zum Ende der Sommerferien (26. August). In den Ferien lesen die Kinder Bücher aus der Bibliothek oder aus der Onleihe, die sie nach eigenem Interesse auswählen können. „Jedes Kind bekommt für ein gelesenes Buch einen Zettel, das sogenannte Lese-Logbuch“, erzählt Wagner. Auf diesen Zetteln können sie auf der weißen Rückseite ihre Gedanken zum jeweiligen Buch aufschreiben – notieren, was ihnen gefallen oder auch nicht gefallen hat. Ebenso sei es möglich, auf den Logbuchzetteln ein Bild zum Buch zu malen. „Wenn die Kinder die Zettel abgeben, sollen sie uns erzählen, wie ihr Buch war“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei. Für jede Teilnahme am FLC gebe es ein Geschenk, verspricht Wagner.

Nach den Ferien bekommen alle Schülerinnen und Schüler, die mitgemacht haben, eine Urkunde. Die kann bei den Lehrern in der Schule als erfolgreiche Teilnahme am Ferienleseclub als Bemerkung in die Zeugnisse eingetragen werden.

Rund 60 neue Kinderbücher im Regal

Passend zum baldigen Start des FLC hat die Stadtbücherei von der Sparkasse Holstein eine Spende von 500 Euro erhalten, die von der Heiligenhafener Filialleiterin Cheyenne Brandt übergeben wurde. „Die Spende kommt aus unserem Lossparen – Kunden der Sparkasse Holstein zahlen fünf Euro pro Los, vier Euro davon gehen in den eigenen Spartopf, und ein Euro geht in den Lostopf.“ Wagner hat das Geld bereits in rund 60 neue Kinderbücher investiert, die die Teilnehmer des FLC zusätzlich zum vorhandenen Bestand bald in der Stadtbücherei in den Ferien ausleihen können.