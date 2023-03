Vorzeitige Schließung des Kurhauses Baltic

Lange Zeit hatten Mitarbeiter und Politik die Hoffnung, das Kurhaus an der E47 noch retten zu können. © Rahlf

Der Betrieb im Kurhaus Baltic in Großenbrode sollte eigentlich noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres fortgeführt werden, doch seit vergangener Woche ist klar, dass die Türen schon eher geschlossen werden.

Großenbrode – Bereits am 30. September ist Schluss. Das hat die AW Kur und Erholungs GmbH mit Sitz in Dortmund am Donnerstag im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung offiziell verkündet. „Die Geschäftsführung sieht die Gefahr, dass der Betrieb nicht mehr bis Dezember aufrechterhalten werden kann“, erklärte eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden möchte. In den vergangenen Monaten habe es schon einige Kündigungen gegeben, sodass aktuell noch 50 bis 60 Personen am Standort arbeiten. Noch vor rund anderthalb Jahren waren es 70 gewesen.

Versuche, das Baltic zu retten, waren in den vergangenen zwölf Monaten nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Seit Anfang des Jahres wurde deshalb zwischen dem Einrichtungsträger und der Kirchengewerkschaft Hamburg, die die Interessen der Belegschaft vertritt, ein Sozialplan ausgehandelt.

Die Schließung des Kurhauses im Spätsommer dieses Jahres war auch Thema in der Sitzung der jüngsten Großenbroder Gemeindevertretung. „Wir haben viel probiert, aber vom bisherigen Baltic-Standort konnten wir keinen neuen Träger nachhaltig überzeugen“, sagte Bürgermeister Jens Reise. Nun müsse man abwarten, was der neue Eigentümer der Immobilie vorhabe. Dieser war immer an einer Fortführung des Kurhausbetriebes interessiert, doch ohne neuen Träger ist das nicht möglich.