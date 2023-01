Zwölf neue Ladesäulen in Heiligenhafen geplant

Von: Patrick Rahlf

Auf dem Kapitän-Willi-Freter-Platz (r.) sollen derweil zwölf neue E-Ladesäulen für Autofahrer entstehen. © Rahlf

Die „Marina Blick“-Plattform im Kommunalhafen ist nahezu fertiggestellt, in der kommenden Woche werden noch Sonnendrehliegen und Sitzbänke installiert, teilt HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel auf Nachfrage mit. Doch damit ist es nicht getan: In 2023 sollen diverse weitere Projekte der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe realisiert werden.

Neue Slipanlage

Aufgrund verkehrsrechtlicher Bedenken wurde die Bootsrampe für den Jachthafen gegenüber des Restaurants Gosch entfernt. Hier ist die Verweilplattform „Marina Blick“ entstanden. Doch wie sieht es mit einer neuen Slipanlage aus? „Aufgrund des Platzbedarfs an Land und im Wasser favorisieren wir aktuell einen Mastenkran, voraussichtlich in der Marina zwischen den Stegen 1d und 2, anfahrbar aus dem Wendehammer. Ein Ingenieur prüft das gerade“, sagt Joachim Gabriel.

Spundwand Südkaje und Hafenvertiefung

Die Arbeiten an der Spundwand sind so gut wie abgeschlossen. „Im Januar muss noch die Pflasterung der Betriebsflächen insbesondere in Richtung Werft Much erneuert werden. Dann werden wir uns um die Vertiefung von Fahrrinne und Hafenbecken um einen halben bis einen Meter kümmern“, lässt der HVB-Geschäftsführer wissen. Für die Fahrrinne muss bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ein Planfeststellungsverfahren beantragt werden.

Während die Plattform „Marina Blick“ (l.) fast fertiggestellt ist, wird es wohl keinen festen Standort für eine neue Slipanlage geben – eine Kranlösung ist im Gespräch. © Rahlf

„Toilette für alle“

Der Lieferant steht nach Ausschreibung mittlerweile fest, die Baugenehmigung für eine behindertengerechte „Toilette für alle“ am Kapitän-Willi-Freter-Platz ist am gestrigen Donnerstag eingetroffen. „Ich hoffe auf den Zuwendungsbescheid in den nächsten Tagen, dann ist eine Umsetzung im Frühjahr denkbar“, so Gabriel.

Zwölf neue E-Ladesäulen

Bei diesem zuletzt viel diskutierten Thema soll Fahrt aufgenommen werden. „Wir haben mit einer Tochter von EnBW einen Nutzungsvertrag über die Errichtung von insgesamt zwölf Schnellladesäulen auf dem Kapitän-Willi-Freter-Platz geschlossen – 12 x 150 kW“, teilt der HVB-Chef mit. Je nach Lieferzeit des dafür notwendigen Trafos soll die Umsetzung im ersten Halbjahr 2023 erfolgen.

Hafenterrassen werden verlängert

Die im vergangenen Jahr nach historischem Vorbild der 1970 abgerissenen Warderbrücke fertiggestellten Hafenterrassen sollen noch etwas verlängert werden, und auf dem Kopf der Südmole der Marina soll zur Erhöhung der Verweildauer noch eine weitere Plattform mit drei Bänken entstehen. „Die Umsetzung der Maßnahme ist im April oder Mai dieses Jahres vorgesehen“, teilt Joachim Gabriel mit.

Verlegung der Bunkerstation

Aktuell betreiben die Küstenfischer noch die Bunkerstation für steuerfreien Diesel im Innenhafen östlich der Hafenkneipe. „Die Abgabe dieses Sprits werden zukünftig wir übernehmen müssen und die Bunkerstation an die Ostmole verlegen.“ Umsetzung: nach Erteilung der Baugenehmigung.

Umstellung der Strom- und Wasserversorgung

Im Investitionsprogramm ist für 2023/2024 die Umstellung der Strom- und Wasserversorgung auf den Stegen der Marina mit einem Betrag von 850000 Euro netto vorgesehen. „Die aktuelle pauschale Abrechnung ist absolut nicht mehr zeitgemäß und wird auf eine Abrechnung nach dem individuellen Verbrauch umgestellt. Dafür erhalten die Lieger zukünftig entsprechende Transponderkarten“, so der HVB-Chef.

Stegsanierungen

Der Oberflächenbelag der Stege 1b bis 1d in der Marina wird durchgehend erneuert nach dem Vorbild der Stege 6 und 9. Kostenpunkt: 300000 Euro. Zudem soll der Anlegesteg für die Wapo an der Stichmole im Fischereihafen erneuert werden.

Neue DLRG-Wachcontainer

Vier in die Jahre gekommene Wachtürme für die Wasserrettung am Badestrand sollen für 150000 Euro durch Wachcontainer auf höchstem technischen Standard ausgetauscht werden. „Hoffentlich noch vor der Saison – Stichwort Lieferkettenproblematik“, so Gabriel.