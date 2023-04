NABU: Gute Luft in Heiligenhafen

Am Binnensee und an der Jachthafenpromenade fallen derzeit viele mit Flechten bewachsene Steine auf. Der NABU in Heiligenhafen weist darauf hin, dass sie ein Indikator für besonders gute Luft seien. © NABU Heiligenhafen

Bei einem Spaziergang entlang des Binnensees und der Jachthafenpromenade fallen die vielen mit Flechten bewachsenen Steine der Uferbefestigung ins Auge – gelbgrüne, unregelmäßige Inselchen, die in der Sonne schimmern.

Heiligenhafen – „Flechten sind Anzeiger für eine besonders gute Luftqualität“, teilt Christiane Stephan, Pressesprecherin der NABU-Ortsgruppe Heiligenhafen, mit. Das sei die beste Werbung für einen Urlaub in der Warderstadt.

Diese Flechtenart, Goldflechte genannt, bevorzugt laut Stephan Granit und anderes Tiefengestein, das aus dem Erdinnern stammt und mehrere Milliarden Jahre alt ist. „Flechten sind die ältesten Pflanzen unserer Erde und sogenannte Pionierpflanzen, die lediglich Steine, saubere Luft und etwas Feuchtigkeit zum Leben brauchen“, so die Pressesprecherin weiter. Aus dem Gestein lösen sie Mineralien heraus und sind in der Lage, auch das härteste Gestein im Laufe einer sehr langen Zeit von Millionen von Jahren zu zersetzen, sodass auf diesem Sediment andere Pflanzen siedeln können. „Flechten werden mehrere Hundert Jahre alt, manche sogar über 1000 Jahre“, informiert Stephan. In Europa gebe es rund 2000 verschiedene Flechtenarten. Der Tod einer jeden Flechte sei jedoch verschmutzte Luft. Es sei daher sehr erfreulich, dass die Goldflechte sich auf Heiligenhafens Uferbefestigung so stark ausgebreitet hat.

Die Steinpackungen entlang der Promenaden bieten weiteren Lebensraum für Pflanzen, die ans Salzwasser angepasst sind. So siedeln sich jetzt schön blühende Pflanzen wie Strandflieder, Strandaster und Gänsekratzdisteln an, die darüber hinaus auch noch Insekten anlocken. Diese Art der Uferbefestigung sorge dafür, dass sich ohne Zutun längerfristig eine naturnahe Ostseevegetation ansiedeln kann, erläutert Stephan abschließend.