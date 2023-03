Heiligenhafens Seniorenbeirat drängt auf Mobilität

Von: Hans-Jörg Meckes

Mobilität wird für viele ältere Menschen in Heiligenhafen zunehmend zum Problem. © Hans-Jörg Meckes

Das Thema Mobilität hat beim Seniorenbeirat in Heiligenhafen oberste Priorität. Der Vorsitzende Dr. Peter Egler erkundigte sich jetzt bei den Parteien und Wählergruppen, wie sie das Thema angehen wollen.

Heiligenhafen – Der Seniorenbeirat von Heiligenhafen will die Mobilität von Senioren mehr in den Mittelpunkt rücken. Das kündigte er bereits auf seiner letzten Sitzung an. Bislang sei von der Kommunalpolitik immer auf das noch ausstehende Mobilitätskonzept verwiesen worden, das von der Verwaltung in Auftrag gegeben wurde. Hinweise und Anregungen des Seniorenbeirats seien bisher kaum beachtet worden, heißt es von dem Gremium. Im Rahmen des gerade beginnenden Wahlkampfes zur Kommunalwahl am 14. Mai hat der Seniorenbeirat den hiesigen Parteien und Wählergruppen mitgeteilt, dass das Thema Mobilität für ihn oberste Priorität habe und wollte wissen, wie sich die Kandidaten dafür einsetzen werden.

In den Sprechstunden des Seniorenbeirates und des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sei seit dem Wegzug zweier Arztpraxen aus der Altstadt die Mobilität für Arztbesuche ein Schwerpunkt der Klagen von Senioren gewesen, führt der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Dr. Peter Egler, aus. Der Beirat zeigte sich erfreut darüber, dass die Grünen in ihrem Wahlprogramm mitteilten, dass sich ihre Kandidaten für den Ausbau eines Shuttle-Services für Arzttermine einsetzen würden (wir berichteten).

„Die Spitzenkandidatinnen der CDU und SPD haben uns konkrete Denkansätze mitgeteilt und uns daraufhin zu einem Gespräch eingeladen“, sagt Egler. Die Wählergruppe Bürger für Heiligenhafen (BfH) habe auf die Gedanken der Zukunftskonferenz und des Rahmenplanes verwiesen. „Die Grünen haben den Ball zurückgespielt, nach unseren Plänen gefragt und uns aufgefordert, uns in eine ‚Bedarfsanalyse‘ einzubringen“, führt Egler aus.

Vorschlag: Einen Arbeitskreis gründen

Der Vorsitzende glaubt, dass das Thema bei der Politik angekommen sei, aber für die Umsetzung brauche es weitere Ehrenamtler. „Als ersten Schritt schlagen wir einen Arbeitskreis ‚Mobilität‘ vor, bei dem die Verwaltung die Federführung haben sollte, um rechtliche Fragen zu klären und das Bindeglied zur Politik darzustellen“, legt Egler dar. Er schlägt vor, dass der Kreis vorwiegend aus dem Seniorenbeirat, dem Behindertenbeauftragten sowie Vertretern aus Alten- und Pflegeheimen zu bilden sei, um effizient zu arbeiten.