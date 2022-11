50 Jahre Ostsee-Ferienpark Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Abendlicher Blick auf den Ostsee-Ferienpark wie er heutzutage aussieht über den Binnensee. Auch aus größerer Entfernung lässt sich der Gebäudekomplex noch an der Küste erkennen. © Hans-Jörg Meckes

Er ist schon von weitem von der Küste aus zu sehen und aus Heiligenhafen einfach nicht mehr wegzudenken: Der Ostsee-Ferienpark feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen, und deshalb gab es eine große Festveranstaltung im Aktiv-Hus.

Heiligenhafen – Mit seinen 1694 Ferienwohnungen wird der Park Ende dieses Jahres für circa 860000 Übernachtungen gesorgt haben, betonte Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen. Fast 66 Prozent aller Übernachtungen in der Warderstadt gehen auf das Konto des großen Gebäudekomplexes am Binnensee. Doch der Ferienpark spielt auch eine Rolle, wenn es um das Nebenher mit der Altstadt und der Promenade vom Hafen bis zur Seebrücke geht. „Der Ferienpark war stetig eine Konstante, aber viele haben auch den Eindruck, dass er stiefmütterlich behandelt wird“, führte Doyen aus und machte im selben Atemzug deutlich: „Wir müssen unbedingt schauen, dass ein durchdachtes Gleichgewicht hergestellt wird.“ Doyen möchte den Ferienpark auch künftig in die Reihe von modernen Angeboten eingliedern. Er hob die Sportarena mit dem Kletterparcours sowie die Fitnesskurse, die im Sommer angeboten werden, hervor. Ganz viel Wert soll auf Gemeinschaft und Beteiligung gelegt werden.

Auch einige Änderungen wird es nächstes Jahr am Binnensee geben. So kündigte Doyen an, dass die Hafenfesttage 2023 komplett neu aufgezogen werden sollen. „Die Fläche am Binnensee wird nicht weiter bespielt, stattdessen konzentrieren wir uns auf das Hafenbecken.“

Zur Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Ferienpark“ kamen knapp 700 Menschen ins Aktiv-Hus. © Hans-Joerg Meckes

Mit seinem Graswarder, der Altstadt und der Steilküste sei Heiligenhafen kein typischer Tourismusort, so Doyen weiter. „Die erlebbare Natur an der Ostseeküste muss erhalten bleiben“, betonte er. Für das, was mittlerweile aus dem in den letzten Jahren sanierten Gebäudekomplex geworden ist, dankte der Tourismusleiter den Eigentümern: „Für ihren Mut und Einsatz, den ‚sanften Riesen‘ so in Schuss zu halten, danke ich Ihnen herzlich.“ Doyen ist fest davon überzeugt, dass auch in den nächsten Jahren gute Zahlen generiert werden.

Fotos aus den vergangenen 50 Jahren

Einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre warf Klaus Nehring, der selbst Zeitzeuge ist und die Anwesenden bei seinem Dia-Vortrag mit auf eine Zeitreise nahm. Nehring gehört zu denjenigen, die sich noch erinnern können, wie das riesige Gelände vor dem Bau aussah: „Vor dem Ferienpark standen dort ein paar Kühe gelangweilt herum. Es sah ein bisschen so aus, wie heute hinter dem Ferienpark“, sagte er trocken. „Man hatte damals nicht so viel Aufmerksamkeit wie heute“, merkte Nehring zum Bau des Ostsee-Ferienparks an, der innerhalb von drei Jahren relativ schnell vonstatten ging. Vieles hat er damals festgehalten und beobachtet, etwa die Schilder, die das Bauprojekt ankündigten oder später die Aktivitäten im Hallenbad, das mittlerweile durch das Aktiv-Hus ersetzt wurde.

Bauphase: Der Ferienpark wurde innerhalb von drei Jahren relativ schnell hochgezogen. © Hans-Joerg Meckes

Auch Fotos, auf denen der Bereich um den Binnensee komplett unter Wasser steht, zeigte er und merkte dazu an: „Es gab Tage, an denen war der Ferienpark fast wie eine Hallig von den Seiten von Wasser umgeben.“ Damals verfügte Heiligenhafen noch nicht über Fluttore, die den Binnensee schließen können.