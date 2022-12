Heiligenhafens Feuerwehr plant Info-Veranstaltung am 7. Januar

Von: Patrick Rahlf

Die Feuerwehr in Heiligenhafen machte auf dem famila-Parkplatz mit einem Flashmob auf sich aufmerksam. © Peter Foth

Heiligenhafens Feuerwehr sucht neue Mitglieder und möchte auf einer Infoveranstaltung am 7. Januar zeigen, was den Einsatz in der Warderstadt ausmacht. Treffpunkt ist ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus.

Mit einer Werbe-Flashmob-Aktion versuchte die Freiwillige Feuerwehr Heiligenhafen kürzlich, neue aktive Kameraden zu finden. Dazu ist Löschmeister Olaf Heisler mit einigen Mitstreitern durch die Einkaufsmärkte von Edeka und Famila gezogen, um neue Mitglieder zu werben. Für Interessierte am Feuerwehrdienst plant die Wehr am 7. Januar (Sonnabend) um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung im Feuerwehrgerätehaus. Wie Wehrführer Michael Kahl gegenüber unserer Zeitung sagte, seien zwar genügend Kameraden in der Feuerwehr vorhanden. Doch wegen der Altersgrenze werden auch Kameraden zeitnah in die Ehrenabteilung der Feuerwehr übernommen, andere ziehen aus Heiligenhafen weg, sodass Nachwuchs dringend gebraucht werde. Eine schlagkräftige Feuerwehr sei deshalb für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig. Wer sich über die Feuerwehr und ihre Arbeit informieren möchte, ist am 7. Januar im Feuerwehrgerätehaus herzlich willkommen.