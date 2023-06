Heiligenhafens ehemaliger Pastor Jörg Zengel ist tot

Von: Peter Foth

Teilen

So kannte man Jörg Zengel: Gut gelaunt mit einem Guinness in der Hand. © Privat

Jörg Zengel war von 1982 bis 2007 Pastor in Heiligenhafen. Nun ist er im Alter von 77 Jahren in seiner irischen Wahlheimat gestorben.

Heiligenhafen – Im Alter von 77 Jahren ist am vergangenen Sonnabend Pastor Dr. Jörg Zengel nach kurzer Krankheit in seiner irischen Wahlheimat Clare Island verstorben. Die Nachricht vom Ableben des äußerst beliebten Pastors hat in Heiligenhafen viele Menschen bewegt. „So einen Pastor hat es in Heiligenhafen nur einmal gegeben“, schreibt ein Gemeindemitglied in den sozialen Netzwerken. Diese Aussage spiegelt die Beliebtheit wider, die „George“, wie ihn seine Freunde nannten, in seiner früheren Gemeinde genoss.

Jörg Zengel war ein wahrer Hirte, der für all seine „Schäfchen“, egal ob sie in der Kirche waren oder nicht, immer ein offenes Ohr hatte. Zengel begann seinen Dienst als Seelsorger in Heiligenhafen am 16. Januar 1982 und ging am 18. März 2007 in Pension. In der Stadtkirche wurde Pastor Dr. Jörg Zengel von Propst Otto Uwe Kramer verabschiedet, der ihn auch in sein Amt eingeführt hatte.

Der am 26. April 1946 geborene Lübecker besuchte das Johanneum in der Hansestadt und erwarb 1973 mit seiner Dissertation über ein theologisch-geschichtliches Thema den Doktortitel. Seit seiner Jugend liebte Jörg Zengel die Musik, besonders Jazz und Blues. Die Leidenschaft hatte der Pastor auch in seiner Heiligenhafener Zeit ausgelebt. Dazu kam seine Berufung als Seelsorger der Gemeinde, die er rund um die Uhr wahrnahm. Nach den Weihnachtsgottesdiensten war Jörg Zengel immer in seiner Stammkneipe, der „Altdeutschen Bierstube“, anzutreffen, wo er mit der Jugend das Weihnachtsfest feierte. Sein Lieblingsgetränk war Bier und am liebsten trank er ein Guinness. Die Heiligenhafener Jugendlichen liebten ihren Pastor, der sie in allen Lebenslagen beschützte und immer die richtigen Ratschläge zur Hand hatte. „Der Verstorbene war so etwas wie ein Ersatzvater und von den Jugendlichen anerkannt“, heißt es auf Facebook.

Die Liebe zur Musik hat Pastor Jörg Zengel auch in Heiligenhafen begleitet. So war der musizierende Pastor auch der Gründer und Initiator von „Rock am Kirchberg“. Viele Heiligenhafener werden sich an die ersten Veranstaltungen erinnern, wo Jörg Zengel als Blues- und Rocksänger mit seiner unverkennbaren rauen Stimme und mit der legendären roten Bahnhofsvorstehermütze mit der Gruppe „Nirvana Airlines“ auftrat. Zu den ersten Musikgruppen, die Jörg Zengel zum Kirchberg holte, gehörte auch die Gruppe „Lorraine“.

Auch der „Holy Harbour Gospel Choir“ verdankt seine Gründung Pastor Jörg Zengel. Der Chor wurde als „Saint und Sinners Gospel Chor“ 2003 vom damaligen Pastor gegründet. 2007 erfolgte die Umbenennung in „Holy Harbour Gospel Choir“.

Mit den Rolling Stones zusammen Musik gemacht

In seinem Urlaub zog es „George“ immer wieder in sein geliebtes Dorf Kille auf Clare Island, wo er auch ein Haus besaß. Nach seiner Pensionierung wohnte Jörg Zengel noch einige Jahre in einer kleinen, gemütlichen Stadtwohnung im Heiligenhafener Thulboden über dem damaligen Blumenhaus Petzold. Bevor er sich nach Irland verabschiedete, rief er die HP nochmal an und fragte, ob er seine Zeit in der Warderstadt Revue passieren lassen könnte. Jörg Zengel zeigte Bilder von seinem Haus auf Clare Island und auf einem war eine Musikband zu sehen. „Erkennst du diese Gruppe?“, fragte der Pensionär HP-Mitarbeiter Peter Foth. Als dieser verneinte, sagte Zengel mit etwas Stolz in der Stimme: „Das sind die Rolling Stones, die sich 1962 gegründet hatten und mit denen ich in meinem Haus Musik gemacht habe.“

Auch in seiner irischen Wahlheimat hat sich Jörg Zengel für die Menschen engagiert und den Kindern Klavierunterricht gegeben und auch andere Instrumente unterrichtet. Auch in Musikgruppen war der 77-Jährige bis zuletzt noch aktiv.

Die Trauerfeier für Jörg Zengel fand am Montag im Kreise der Familie und Freunden auf Clare Island statt.