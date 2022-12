Große Schnäppchenjagd in Heiligenhafens Kursaal

Familie Späth freut sich über die große Bratpfanne aus der Kursaal-Küche. © Peter Foth

Im nächsten Jahr soll Heiligenhafens Kursaal mit der gesamten anhängenden Gastronomie, der Bowlingbahn und dem Kino abgerissen werden und dem Neubauprojekt von Hans-Jürgen Bünning weichen. Am Sonnabend und Sonntag machten sich viele auf zum großen Inventarverkauf – Pfannen aus der Gastronomie, Saal-Möbel, Theken, Leuchten, Geschirr und viele weitere Sachen der 50-jährigen Bewirtschaftung wechselten den Besitzer nach dem Motto „Alles muss raus“.

Heiligenhafen – Viele Heiligenhafener und Heiligenhafen-Liebhaber aus der Umgebung waren gekommen, um doch noch ein Andenken an alte Zeiten zu ergattern. So erlebten die Besucher am Wochenende einen prallgefüllten Kursaal mit vielen Dingen, an die man sich gerne erinnert. Auf Kaffeekännchen war sogar noch der Name Rudolf Engelhardts zu finden – der Unternehmer hatte den Kursaal und die angrenzende Gastronomie 1963 erbaut, aber nur wenige Jahre bis zur Insolvenz bewirtschaftet. Danach kaufte die Familie von Hans-Dieter Steltner den Kursaal mit den angrenzenden Gastronomiebetrieben und bewirtschaftete alles viele Jahrzehnte sehr erfolgreich. Viele Heiligenhafener dürften sich gerne an die rauschenden Bälle, Silvesterfeiern oder ihre eigene silberne und später goldene Hochzeit erinnern, die im Kursaal oder der „Kupferpfanne“ gefeierte wurde.

Ein Original ist das Schild „Dortmunder Aktien-Pilsener“, über das sich diese Familie freuen kann. © Peter Foth

Vereine und Organisationen wie die Feuerwehr und die große Bürgergilde feierten ihre Bälle in dem Gebäude. Es gab zu Ostern immer das große Tanzturnier in Norddeutschland, und selbst die Trauerfeuer für Bürgermeister Heiko Müller fand im Kursaal statt. Das alles ist nun Geschichte. Im Herbst 2023 werden die Gebäude am Binnensee einem Neubau weichen, den die Firma Bünning bauen wird (wir berichteten).

Viele der angebotenen Stücke waren noch im Originalzustand und beeindruckten mit den Trendfarben dieser Gründerzeit: Teller mit einem Rand in Avocado-Grün, Gold eingebrannte Ornamente, Biergläser mit der Aufschrift „Fürstenberg“ – der Bier-Hausmarke von der Familie Steltner – waren sehr begehrt. Auch das Mobiliar der „Kupferpfanne“ mit den alten Stühlen und den legendären Sitzbänken mit grünen Polstern stand zum Verkauf, musste allerdings noch auseinander gebaut werden. Mancher freute sich über eine große Bratpfanne oder über einen großen Kochtopf aus der Profi-Küche. Auch Accessoires wie Schilder von der „Rauchkate“, der Bowlingbahn oder der „Kupferpfanne“ waren gefragt, prägen sie doch eine Erinnerung an alte Zeiten, die nie wieder kommen werden.

Mit dem Verkauf des Inventars war der auf Entrümpelungen spezialisierte Hubert Hartz beauftragt. Wenn im Sommer nächsten Jahres wieder viele Touristen in Heiligenhafen sind, könne er sich vorstellen, einen weiteren Ausverkauf mit den übergebliebenen Resten zu veranstalten.