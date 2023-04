Traditionelles Maibaumfest steht bald wieder an

Von: Patrick Rahlf

Das Maibaumfest in Heiligenhafen ist jedes Jahr ein großes Spektakel. © Maren Weilandt

Auf Heiligenhafens Marktplatz steht in ein paar Tagen wieder das Maifest an. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein buntes Programm.

Heiligenhafen – Alle Jahre wieder wird von Sonntag (30. April) bis Montag (1. Mai) nach althergebrachter Sitte das Maifest auf dem Heiligenhafener Marktplatz gefeiert. Schwungvoll wird der Abend mit der Partyband „Metro Lounge“ am Sonntag ab 19 Uhr eröffnet und zusammen in den Mai getanzt.

„Mit im Gepäck befindet sich ein breites Repertoire an Evergreens und Klassikern für eine ausgelassene Stimmung. Für wen der Abend noch nicht um 23 Uhr vorbei ist, ist zum Maifest des Beach Motels auf dem Seebrückenvorplatz eingeladen“, sagt Jana Bendig vom Heiligenhafener Tourismus-Service, die ergänzt: „Aber auch in den Lokalen der Altstadt warten Musik und leckere Getränke auf alle Nachtschwärmer.“

Nach herkömmlicher Sitte wird von der Bezirkshandwerkerschaft Heiligenhafen der Maibaum am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, ab 11 Uhr gerichtet. Musikalisch begleitet wird die Zeremonie vom Spielmannszug Heiligenhafen, um anschließend den mächtigen Stamm des Maibaums von der Volkstanzgemeinschaft Ostholstein beim Bändertanz zu schmücken. „Als besonderes Fotomotiv wird sich dieser dann wieder in den Himmel strecken und den Marktplatz verzieren“, sagt Jan Bendig voller Vorfreude. Nach Ende des offiziellen Teils und dem klassischen Maibockanstich durch Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt wird der Nachmittag von 13 bis 15 Uhr musikalisch von Reiner Bublitz begleitet, der für sein gefühlvolles und ruhiges Cover-Musik-Programm bekannt ist. Danach klingt die Traditionsveranstaltung, die den Veranstaltungssommer in der Warderstadt einläutet, langsam aus.

„Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden. Sie machen unser Maifest zu etwas Besonderem“, sagt Jens Ruchay vom Tourismus-Service Heiligenhafen.