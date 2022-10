Tag gegen Mobbing an der Warderschule: Carsten Stahl kam zu Besuch

Von: Peter Foth

Teilen

Setzen sich gegen Mobbing an der Warderschule ein: Schulleiterin Kristina Krämer (v.l.), Antje Buckmann, Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt und Gewaltpräventionsberater Carsten Stahl. © Peter Foth

In der Warderschule gab es kürzlich einen Tag der Gemeinschaft für Respekt und Toleranz. Zu Besuch war der Gewaltpräventionscoach Carsten Stahl, der die Schüler über das Thema Mobbing aufklärte.

Heiligenhafen – Die Warderschule sei keine Problemschule. Mobbing sei ein Problem der Gesellschaft, sagte Carsten Stahl, einer der bekanntesten Gewaltpräventionsberater Deutschlands, bei seinem Besuch in der Warderschule in Heiligenhafen. Das Problem beginne bereits in den Grundschulen und arte besonders in den Jahrgängen zwischen den fünften und achten Klassen aus, wo es schon manchmal extrem sei, so Stahl. Die Mutter Antje Buckmann aus Heiligenhafen hatte sich an den Gewaltpräventionsberater gewandt und den Fachmann für Mobbing nach Heiligenhafen an die Warderschule gebracht. Ende Juni war die Trauer in Heiligenhafen groß, als ein 15-jähriger Junge, der auch die Warderschule besuchte, an einer Bushaltestelle Suizid beging.

In Zusammenarbeit mit der Schulleiterin Kristina Krämer und den Lehrern entstand der Gedanke, einen Tag der Gemeinschaft für Respekt und Toleranz zu organisieren. Dazu hatten sich alle Schülerinnen und Schüler um neun Uhr in der Pausenhalle eingefunden, um von Carsten Stahl mehr zum Umgang mit Mobbing zu erfahren.

Schüler müssen sich dem Thema stellen

„Wenn ich oft höre, an unserer Schulen gibt es kein Mobbing, wir haben keine Probleme, dann sage ich immer, auch eure Schüler furzen keinen Rosenduft“, richtete der Gewaltpräventionsberater deutliche Worte an die Schüler. Mit dieser direkten Wortwahl wollte der Berliner die Schüler für das Thema sensibilisieren. „Wenn ihr euch diesem Thema nicht stellt, kommen Schüler zu Schaden, aber auch Lehrer, denn sie werden auch Opfer von Gewalt und Mobbing, und der Ruf der Schule ist gefährdet“, betonte Stahl.

Als deutliche Beispiele von Gewalt in Schulen führte er die Amokläufe in Erfurt 2002, in Winnenden 2009 und in München 2016 an, wo es zu vielen Toten und Verletzten kam. Mobbing zu bekämpfen, sei gleichzusetzen mit der Bekämpfung von Rassismus, so Stahl, der weiter erklärte: „Wir müssen zeigen, dass an unserer Schule Mobbing keine Chancen hat“, denn Mobbing sei die Entwürdigung eines Menschen. Dafür erntete Carsten Stahl viel Beifall von den Schülerinnen und Schülern.

Der Gewaltpräventionsberater erinnerte an den Schüler der Warderschule, der in einer Heiligenhafener Bushaltestelle den Freitod wählte. Carsten Stahl: „Wir können nicht den Deckel des Schweigens darüber legen und sagen, das geht uns alles nichts an. Man muss offen damit umgehen und die Schüler darauf einstimmen, nein zu sagen. Wir stellen uns dagegen, wir wollen nicht noch jemanden verlieren, wir wollen nicht noch mehr Schmerz, wir wollen als Gemeinschaft zusammenhalten“, sagte Stahl.

Mobbing ist nur möglich, wenn andere wegsehen

Der Grund, warum er diese Ansprache an der Warderschule halte, sei die Vermittlung von Courage, weil Mobbing nur möglich sei, wenn andere wegsehen und schweigen. Carsten Stahl spricht aus eigener Erfahrung, denn er habe als Kind an seiner Berliner Schule selbst Mobbing erfahren. „Das war mega hart“, erzählte er.

Seine Worte scheinen bei den Schülerinnen und Schülern der Warderschule angekommen zu sein, denn viele der Schüler betonten, dass sie Mobbing schon selbst erlebt haben. Da offen drüber zu sprechen, stehe für den Erfolg der Veranstaltung, aber auch dafür, dass die Worte des Gewaltpräventionsberaters gewirkt und die Schülerinnen und Schüler erreicht haben, befanden die Organisatoren.

„Mir war es auch wichtig, der Schulleiterin Kristina Krämer den Rücken zu stärken“, merkte Stahl an. Deshalb machte er den Vorschlag, die Eltern einzuladen, „weil die Eltern als erste spüren, wie ihre Kinder sich verändert haben“, so der Berliner.

Schüler gaben Unterschrift zur Eindämmung von Mobbing

Für Schulleiterin Kristina Krämer gab es sehr viele bewegende Momente, für die Schülerinnen und Schüler, denn Carsten Stahl habe die Dinge sehr klar und direkt angesprochen und im Endeffekt zähle das Ergebnis. „Alle Schüler bekundeten mit ihrer Unterschrift, dass wir an der Schule Mobbing weiter eindämmen wollen, dass wir nett und freundlich miteinander umgehen, respektvoll und tolerant“, sagte die Schulleiterin.

„Ich habe euch gesagt, ich schaue nicht weg, und ich habe der Schulleiterin versprochen, ich setze hier ein Zeichen“, so Carsten Stahl. Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt sprach von einer sehr beeindruckenden Veranstaltung. „Es war sehr emotional. Ich denke, dass der eine oder andere Schüler oder Schülerin bis an die Grenzen gekommen ist, denn die Darstellung von Carsten Stahl war sehr direkt und knallhart.“ Das habe etwas bei den Schülerinnen und Schülern bewegt, so Brandt.