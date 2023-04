Svenja Bertschat ist jetzt als Wehrführerin im Amt

Von: Patrick Rahlf

Svenja Bertschat soll die Wehr nun mindestens sechs Jahre lang führen. Im Aktiv-Hus hat sie am Wochenende vor Kuno Brandt ihren Eid abgelegt. © Patrick Rahlf

Svenja Bertschat ist seit 1. April als Heiligenhafens Wehrführerin im Amt. Ihr Vorgänger Michael Kahl blickt auf elf ereignisreiche Jahre zurück.

Heiligenhafen – In jedem Ende liegt ein neuer Anfang: Mehr als 200 geladene Gäste waren am Sonnabend ins Aktiv-Hus gekommen, um Heiligenhafens Wehrführer Michael Kahl gebührend zu verabschieden. Nach elf Jahren im Amt machte er den Weg frei für Svenja Bertschat, die am Wochenende vereidigt wurde. Damit hat Heiligenhafens Feuerwehr seit dem 1. April offiziell eine Wehrführerin – die erste in ihrer Geschichte. „Außerdem ist Svenja Bertschat die erste Gemeindewehrführerin in Ostholstein überhaupt“, merkte Kreisbrandmeister Michael Hasselmann an.

Marc Wegener (l.) und Michael Kahl haben Heiligenhafens Feuerwehr viele Jahre geleitet. Am Sonnabend wurden sie offiziell verabschiedet. © Patrick Rahlf

Michael Kahl, der zweifelsfrei über Entertainer-Qualitäten verfügt, ließ es sich nicht nehmen, detailliert, aber dennoch kurzweilig auf seine elf Wehrführer-Jahre zurückzublicken. Er berichtete von schwierigen Anfängen mit diversen Querelen und davon, wie Heiligenhafens Wehr nur langsam in ruhigeres Fahrwasser schipperte. „Auch wenn der frühere Bürgermeister Heiko Müller immer für die Feuerwehr da war, so war es leider auch nicht immer einfach mit ihm. Heute können wir sagen, dass wir ein gutes bis sehr gutes Verhältnis zur Stadtverwaltung haben“, erklärte Kahl, der durchaus auch selbstkritische Töne fand. „Eine unangebrachte Arroganz hat uns in der Region nicht gut dastehen lassen. Mittlerweile ist das Verhältnis zu den Nachbarwehren wieder sehr gut.“

30. Juli 2018: Der Tag, der alles veränderte

Der große Knackpunkt in der Wehrführer-Karriere von Michael Kahl war zweifelsohne der 30. Juli 2018, als ein Feuerwehrfahrzeug im Sundweg verunglückte und die Besatzung teilweise schwer verletzt wurde – darunter auch die heutige Wehrführerin Svenja Bertschat. „Das war ein schwarzer Tag in der Heiligenhafener Feuerwehrgeschichte, der auch mich verändert hat. Material kann man ersetzen, Menschen nicht“, sagte Kahl. Er räumte Sonnabend erstmals öffentlich ein, dass auch der Unfall vom 30. Juli 2018 ein Grund dafür war, seine Wehrführertätigkeit frühzeitig niederzulegen. Als Hauptgrund führte er berufliche Veränderungen an.

Bei der anschließenden Verabschiedung bedankten sich Bürgervorsteherin Petra Kowoll und Bürgermeister Kuno Brandt für den unermüdlichen Einsatz bei Michael Kahl und auch bei dessen Stellvertreter Marc Wegener, der ebenfalls zurücktrat. „Feuerwehr ist ein 24-Stunden-Ehrenamt. Wir haben größten Respekt vor eurer Einsatzbereitschaft“, erklärte Kowoll. Kuno Brandt fügte hinzu: „Ihr habt in eurer Amtszeit viel angeschoben. Die erste hauptamtliche Stelle bei der Feuerwehr wurde geschaffen, zeitnah wird die zweite ausgeschrieben. Das alles ist nötig geworden, um das Ehrenamt zu entlasten.“

Auf der Zielgeraden bei Planung zum neuen Feuerwehrhaus

Eingebunden ist Michael Kahl auch bei der Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus am Höhenweg. Hier sprach Kuno Brandt davon, dass bei der Planung „wahre Felsen“ aus dem Weg zu räumen waren. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden, aber ohne Untertreibung kann man sagen, dass das ein Kraftakt war.“ Alle Beteiligten hoffen, dass der Spatenstich noch in diesem Jahr erfolgen wird.

Im Anschluss wurde die 43-jährige Svenja Bertschat vereidigt, die bereits am 24. Februar mit großer Mehrheit von den Kameradinnen und Kameraden zur Nachfolgerin Kahls gewählt wurde. Ihr zur Seite stehen Martin Buckmann, der als Stellvertreter vereidigt wurde, und Andreas Klöpper. „Gerade im ländlichen Raum gibt es noch Betonköpfe, die eine Frau in dieser Führungsposition kritisch sehen. Aber Svenja wird alle von sich überzeugen, denn sie lebt Feuerwehr. Ich kenne die kleine Berti, seit sie mit 14 Jahren in der Jugendwehr aktiv war“, sagte Marc Wegener.

Ebenfalls wurden am Sonnabend drei Fahrzeuge offiziell übergeben, die schon länger im Einsatz sind. Aufgrund der Pandemie mussten die Übergaben verschoben werden. „Aktuell ist die Wehr sehr gut aufgestellt. Die nächste Fahrzeuganschaffung steht für 2025 an“, so Michael Kahl, der Heiligenhafens Feuerwehr auch zukünftig erhalten bleiben wird.