Startschuss für erstes Wohnungsbauprojekt der Stadt Heiligenhafen

Von: Patrick Rahlf

Auf dem 7300 Quadratmeter großen Grundstück in der Ina-Seidel-Straße will die städtische Wohnungsbaugesellschaft 38 Wohnungen in zwei Gebäuden errichten. © Architekten RK Lübeck

In der Ina-Seidel-Straße haben die Erdarbeiten für das erste Wohnungsbauprojekt der Stadt Heiligenhafen begonnen. Insgesamt 38 Wohnungen sollen in zwei Gebäuden entstehen.

Heiligenhafen – Die Heiligenhafen Wohnen GmbH, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, wird in der Ina-Seidel-Straße ihr erstes Projekt realisieren. Insgesamt 38 Wohnungen sollen in zwei Gebäuden entstehen, darunter mehrere, die gefördert werden. Ursprünglich war mit einem Baubeginn noch im Spätherbst vergangenen Jahres gerechnet worden, der aber verschoben werden musste. Mittlerweile ist das Gelände komplett freigeräumt, und die Erdarbeiten sind in vollem Gange.

„Aktuell wird die Gründung der Gebäude vorbereitet. Gleichzeitig erfolgt die Geländemodellierung. Für beide geplanten Häuser wird nur ein Baukran benötigt, der Anfang März aufgebaut wird“, berichtet Joachim Gabriel, Geschäftsführer der Heiligenhafen Wohnen GmbH, auf Nachfrage.

Fertigstellung im Sommer 2024 geplant

Ab Mitte März werden dann die Sohlen geschüttet, im Anschluss soll mit dem Hochbau begonnen werden. „Es wird immer zwischen den beiden Gebäuden gewechselt. Nach dem aktuellen Rahmenterminplan sollen die Übergaben an die Mieter ab Juli 2024 erfolgen. Einen Monat später sollen dann beide Häuser bezugsfertig sein“, blickt Joachim Gabriel in die Zukunft.

Aktuell sind die Erdarbeiten in vollem Gange. Die Gründung der beiden Gebäude wird vorbereitet. © Patrick Rahlf

Insgesamt wird mit Baukosten – ohne das Grundstück – in Höhe von 10,5 Millionen Euro gerechnet. Die Heiligenhafen Wohnen GmbH erhält ein zinsverbilligtes Darlehen vom Land in Höhe von 2,1 Millionen Euro, hinzu kommt ein Wohnraumförderungszuschuss vom Land, der 775000 Euro beträgt. Die Förderung der KfW-Bank beträgt derweil eine Million Euro.

Kaltmietpreise beginnen bei 6,80 Euro

Zwölf Wohnungen werden gefördert, davon acht im ersten Förderweg (6,80 Euro pro Quadratmeter Kaltmietpreis) und vier weitere im zweiten Förderweg (8,50 Euro pro Quadratmeter). Die weiteren Einheiten, darunter auch vier Wohnungen mit großzügigen Dachterrassen, werden teurer vermietet werden, um eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu erbringen. „Im Durchschnitt werden wir bei den frei finanzierten Einheiten bei zwölf Euro Kaltmiete pro Quadratmeter landen“, sagt Joachim Gabriel. Insgesamt werden die Wohnungen in der Ina-Seidel-Straße zwischen 59 und 102 Quadratmetern groß sein.

„Wir wollen einen modernen Stil mit bodentiefen Fenstern und einer Mischfassade aus Putz und Verblendmauerwerk entwickeln“, hatte die Architektin Asli Baby von der Firma Architekten Philipe Roden & Rolf Kuhfeldt im vergangenen Jahr in einer Ausschusssitzung verlauten lassen.