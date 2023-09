Ponton-Idee für den Kommunalhafen sorgt in Heiligenhafen für Aufsehen

+ © Architekturstudio Eresiak Futuristisch angehaucht und einmalig an der Ostsee: So könnte der Veranstaltungs-Ponton im immer leerer werdenden Kommunalhafen der Warderstadt aussehen. Bislang ist das Projekt nur eine Idee. © Architekturstudio Eresiak

Die Idee einer Schwimmplattform als Veranstaltungsort in Heiligenhafen sorgt derzeit für Aufsehen. Doch der Ponton ist noch keineswegs beschlossene Sache. Entscheidend sind die Förderquote und die Entscheidung der Stadtvertretung.

Heiligenhafen – Der Wunsch nach einem schwimmenden Veranstaltungs-Ponton im Kommunalhafen, der sechs Millionen Euro kosten würde, hat in den vergangenen Tagen hohe Wellen in der Stadt geschlagen. Während die Heiligenhafener Post die Idee der HVB in der Mittwochsausgabe angerissen hatte, suggerierte die Online-Berichterstattung einer regionalen Tageszeitung, dass die Umsetzung eines derartigen Pontons bereits beschlossene Sache sei. „Dem ist natürlich nicht so“, stellte Tourismusleiter Eike Doyen auf Nachfrage klar.

Der Warderstadt fehle eine moderne, repräsentative Indoor-Veranstaltungsfläche, die das ganze Jahr über nutzbar sei, sagte Doyen, der im Frühjahr 2022 gemeinsam mit HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel die Idee entwickelte, dass eine Wasserfläche Abhilfe schaffen könnte. „Zunächst hatten wir für die Hafenfesttage eine temporäre Bühne auf dem Wasser geplant. Später ist die Idee eines Schwimm-Pontons für ganzjährige touristische Veranstaltungen und als Begegnungsstätte für Vereine und Bürger entstanden“, führte der Tourismusleiter weiter aus.

Die Grundfläche des XXL-Pontons würde voraussichtlich 43 Meter lang und zehn Meter breit sein. 1100 Quadratmeter würden sich auf drei Ebenen verteilen, wobei sich im Unterdeck ein Saal mit Bühne und rund 200 Sitzplätzen befinden würde. Auf der mittleren Etage könnte eine weitere flexibel nutzbare Veranstaltungsfläche entstehen, oben eine Dachterrasse mit „Coworking-Space“ und Gastronomie.

„Wir haben das Projekt dem HVB-Aufsichtsrat vorgestellt, der gesagt hat, dass wir die Idee weiterverfolgen sollen“, sagte Eike Doyen. Schließlich sei man mit ersten Visualisierungen und einer Konzeptidee im Kieler Wirtschaftsministerium vorstellig geworden. „Das Vorhaben konnte überzeugen, jedoch gab es die Aussage, dass die Förderlage aktuell sehr unklar sei. Frühestens Ende des Jahres könne man detailliertere Aussagen treffen“, erklärte Eike Doyen.

Madsen: „Keine förderstarken Jahre“

HVB-Geschäftsführer Joachim Gabriel hatte am Montag die Gelegenheit genutzt, um Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) bei dessen Besuch in der Warderstadt die Idee eines Veranstaltungs-Pontons vorzustellen und um sich für Fördergelder in Erinnerung zu rufen. Madsen antwortete, dass Heiligenhafen viele Wünsche hätte und man nicht gerade vor förderstarken Jahren stehen würde.

„Selbst wenn wir am Jahresende eine positive Rückmeldung aus Kiel bekommen würden, würde die HVB das Projekt natürlich nicht im Alleingang durchziehen können. In den städtischen Ausschüssen würde es vorgestellt werden, und am Ende entscheidet die Stadtvertretung, ob ein Schwimm-Ponton im Kommunalhafen kommt oder nicht“, stellte Eike Doyen klar, der die bisherige Vorgehensweise als völlig legitim erachtet: „Wir werden dafür bezahlt, damit wir uns jeden Tag Gedanken darüber machen, Heiligenhafen weiterzuentwickeln und besser zu machen.“

Der nicht zentral gelegene Pavillon am Binnensee sei in die Jahre gekommen. Deshalb müsse man sich mit Alternativen beschäftigen. Eine Meerwasserwärmepumpe sowie großflächige Photovoltaikmodule würden beim Schwimm-Ponton für die Energieversorgung zuständig sein.

Projekt wird öffentlich vorgestellt

Wie gestern bekannt wurde, soll die Idee einer Event-Location im Kommunalhafen am 18. September (Montag) im Stadtentwicklungsausschuss von Eike Doyen öffentlich vorgestellt werden.