Pub „The Baltic Mermaid“ bringt den Charme von Irland nach Heiligenhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Richard Canning leitet den neuen Irish Pub „The Baltic Mermaid“ am Heiligenhafener Marktplatz. © Hans-Jörg Meckes

In Heiligenhafen hat der Pub „The Baltic Mermaid“ eröffnet und bringt den Charme der „Grünen Insel“ an den Marktplatz. Betreiber Richard Canning hat große Pläne.

Heiligenhafen – Das Haus, das vorher jahrzehntelang als die „Altdeutsche Bierstube“ bekannt war, hat jetzt eine grün-weiß-orangene Note erhalten. Die irische Flagge prangt bereits über dem neuen Pub „The Baltic Mermaid“, der jetzt für alle geöffnet ist. Drinnen soll der dunkelgrüne und blaue Anstrich das Ambiente der Pubs und der „Grünen Insel“ vermitteln und gleichzeitig für Heiligenhafens Verbindung zur Ostsee stehen. Noch bietet Betreiber Richard Canning dort nur Getränke an, aber wenn die Küche fertig ist, soll es in ein paar Wochen auch richtige Speisen und Live-Musik geben.

Canning kommt eigentlich aus Neuseeland und hat dort früher im Bankensektor gearbeitet. „Ich wollte immer reisen, aber wenn man reist, dann bekommt man nicht so leicht solche Jobs.“ So verschlug es ihn in die Gastronomie und ins Ausland. Von 1990 bis 2000 lebte er in England und leitete dort verschiedene Pubs. „Dann habe ich meine heutige Frau kennengelernt, die aus Cuxhaven kommt. Seit 2000 wohnen wir in Deutschland.“ In Hamburg leitete er weitere Pubs, dort nannten ihn viele Gäste einfach nur „Richie“ – das ist bis heute sein Spitzname. Im Zuge der Corona-Pandemie verschlug es Canning nach Flensburg, wo er im Baugewerbe arbeitete. Nun hat sich der 59-Jährige entschlossen, wieder in der Gastronomie tätig zu werden und hat ein neues Projekt: „The Baltic Mermaid“ am Heiligenhafener Marktplatz.

Die Küche muss noch fertig werden

„Wir sind gerade etwas unter Druck“, sagt Canning, denn viele haben ihn in den vergangenen Wochen gefragt, wann er den Pub endlich öffne. Mittlerweile sind die Türen dienstags bis sonntags ab 12 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag. „Richie“ muss das Menü derzeit noch auf Getränke beschränken. Bier und Cider gibt es sowohl vom Fass und in Flaschen – natürlich ist dabei auch das irische Guinness im Angebot. Wein und Softdrinks stehen ebenso auf der Karte.

Das neue Logo hängt seit einiger Zeit über der Eingangstür. Vorher war dort jahrzehntelang der Schriftzug „Altdeutsche Bierstube“ zu lesen. © Hans-Jörg Meckes

In zwei bis drei Wochen hofft Canning, die Renovierungsarbeiten für die Küche abgeschlossen zu haben. Dann möchte er den Gästen auch Essen anbieten wie Flammkuchen, Currywurst mit Pommes sowie Fish and Chips. „Später sollen noch saisonale Gerichte mit dem irischen Cottage Pie und einem Irish Breakfast hinzukommen“, stellt der Gastronom in Aussicht. Überhaupt ist er sehr dankbar, dass die Leute in der Warderstadt so hilfsbereit zu ihm sind. Es sei bereits jemand bei ihm gewesen und habe ihm Unterstützung bei den Renovierungsarbeiten der Küche angeboten.

Im hinteren Bereich des Pubs, in dem es eine kleine Bühne gibt, möchte Canning später Live-Musik anbieten. Noch ist er dort mit dem Einrichten beschäftigt. Zur Kult(o)urnacht am 19. August sei geplant, dass im Pub der irische Balladen-Sänger Jerry Doyle auftritt.

Oben unterm Dach prangt bereits die irische Flagge in Grün, Weiß und Orange. © Hans-Jörg Meckes

Canning hat bereits weitere Ideen, die er im Pub verwirklichen möchte. Die will er sich aber nacheinander wirtschaftlich erarbeiten. „Der Irish Pub ist ein Gemeinschaftsort“, betont der 59-Jährige. Wenn die Gäste sehen, dass die Einnahmen, die durch sie im Pub generiert werden, dem Pub auch zugutekommen, dann, so habe er die Erfahrung gemacht, würden sie das auch immer als Investition in die Gemeinschaft ansehen.

Ein wenig lebt der Charme der „Altdeutschen Bierstube“, der jahrzehntelang Heiligenhafens Nachtleben prägte, aber noch immer weiter: Der neue Betreiber hat einige Einrichtungsgegenstände übernommen, wie etwa die eingerahmten Bilder im linken Bereich.