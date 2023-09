Neuer Lastenkran lässt Boote am Kommunalhafen ins Wasser

Von: Hans-Jörg Meckes

Die neue Krananlage am Kommunalhafen hebt Boote bis zu einem Gewicht von 2,5 Tonnen in das Hafenbecken. Die Anlage kann auch für das Reparaturhängen benutzt werden. © Hans-Jörg Meckes

In Heiligenhafen wurde die neue Krananlage am Kommunalhafen eingeweiht, die die Slip-Anlage an der Marina ersetzt und Boote bis zu 2,5 Tonnen hebt.

Heiligenhafen – Bootsbesitzer können sich jetzt in Heiligenhafen über den neuen Lastenkran freuen, der Boote bis zu einer Last von 2,5 Tonnen ins Hafenbecken hebt. Der rund drei Meter hohe Kran habe mit dem Fundament 75000 Euro gekostet, sagt Joachim Gabriel, Geschäftsführer der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB).

Früher konnten die Boote mit der Slipanlage an der Marina ins Wasser gelassen werden. Dort befindet sich jetzt allerdings die Aussichtsplattform „Marina-Blick“. In der Zwischenzeit seien Bootsbesitzer deshalb auf die Slipanlagen der Nachbarorte ausgewichen, erklärt Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen. Nun gibt es die Möglichkeit, Boote bis zu einer Last von 2,5 Tonnen direkt mit dem neuen Lastenkran in das Hafenbecken des Kommunalhafens zu heben und dort auch wieder herauszuholen.

„Den Kran dürfen nur geschulte Mitarbeiter bedienen, momentan sind das zwei Hafenmeister und drei weitere Mitarbeiter des Bauhofes“, erläutert Doyen. Die Krananlage kann man online auf der Seite marina-heiligenhafen.de in halbstündigen Zeitslots buchen. Gäste, die den Service in Anspruch nehmen möchten, zahlen 45 Euro, für Saisonliegeplatzinhaber fallen 30 Euro an. Selbstkraner können die Anlage allein für 20 Euro benutzen, „dafür müssen sie aber ihren Kranschein vorzeigen“, betont Doyen. Ebenso kann der Kran für das Reparaturhängen benutzt werden.

An der Kette des Krans hängt eine Traverse, an der wiederum zwei Polyestergurte befestigt sind. Darin werden die Boote eingehängt. Die Krananlage wurde von der dänischen Firma DK Cranes hergestellt und darf bis zu einer Windgeschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde genutzt werden. Die Installationsarbeiten hatten bereits im Juni begonnen.