Neue Wählergruppe TÖP tritt bei Kommunalwahl an

Von: Patrick Rahlf

Die neue TÖP-Wählergruppe: Jens-Peter Töpfer (v.l.), Niclas Boldt, Dirk Oedingen, Manfred Ebken, Anton Doll und Conrad Nolte. Es fehlen auf dem Bild Friedrich Bohnes, Stephan Göttsch, Petra Horstmann und Kirsten Göttsch. © Privat

Kurz vor Meldeschluss hat sich die Wählergruppe TÖP in Heiligenhafen zur Kommunalwahl angemeldet. Das sind die Kandidaten und Ziele der Wählervereinigung.

Heiligenhafen – In Heiligenhafen hat sich neben den etablierten Parteien und der Wählervereinigung BfH eine neue Gruppe zur Kommunalwahl 2023 angemeldet: TÖP, was für „Transparent, Öffentlich, Politisch“ steht, wie Manfred Ebken, der auf Listenplatz eins zu finden ist, der HP mitgeteilt hat. Erst am letztmöglichen Tag hat TÖP alle erforderlichen Unterlagen bei der Stadtverwaltung eingereicht und ist damit auf den letzten Drücker auf den kommunalpolitischen Zug aufgesprungen.

„Die Idee, mit einer freien Wählergruppe für die Stadtvertretung zu kandidieren, reifte schon länger, hat aber erst im März wieder an Dynamik gewonnen und schließlich richtig Fahrt aufgenommen“, erklärte Manfred Ebken, der als einziger TÖP-Bewerber in der aktuellen Stadtvertretung sitzt (für die Fraktion Zukunft 20, davor für die Grünen).

TÖP will kritische Stimmen in der Stadtvertretung

„Wir haben die Befürchtung, dass es zukünftig keine kritischen Stimmen mehr geben wird. Doch genau diese gibt es in der Bevölkerung, deshalb müssen sie auch in der Stadtvertretung abgebildet werden“, sagte Niclas Boldt, der auf Listenplatz drei steht. Wichtig sei der Gruppe unterdessen Transparenz und Offenheit. „Wir sind eine unabhängige Truppe, die nicht aus Geschäftsleuten besteht, die eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen. Wir sind alleine unseren Wählerinnen und Wählern verpflichtet und wollen die Themen in die Öffentlichkeit bringen, die von einigen lieber hinter verschlossenen Türen besprochen werden“, erklärte Anton Doll, der sich besonders dafür einsetzt, dass es auch zukünftig keine höheren Hürden für Bürgerbegehren gibt. „Der Bürgerentscheid für den Steinwarder hat deutlich gemacht, wie die Bevölkerung die Dinge wirklich sieht.“

In den kommenden Wochen will die TÖP-Truppe aktiven Wahlkampf machen und so viele Gespräche wie möglich führen. „Wir werden in der Innenstadt zu finden sein und werden viele Spaziergänge durch unsere Wahlbezirke machen. Wir wollen ansprechbar sein für alle Menschen“, kündigte Manfred Ebken an. Damit das auch nach der Wahl so bleibt, sind öffentliche Fraktionssitzungen geplant, an denen die Bürger teilnehmen und sich einbringen können.

So sehen die Listenplätze der TÖP-Wählergruppe aus: 1. Manfred Ebken, 2. Anton Doll, 3. Niclas Boldt, 4. Dirk Oedingen, 5. Jens-Peter Töpfer, 6. Conrad Nolte, 7. Friedrich Bohnes, 8. Stephan Göttsch, 9. Petra Horstmann, 10. Kirsten Göttsch.

Wie Petra Schlichting von der Ordnungsverwaltung der Stadt Heiligenhafen mitgeteilt hat, wurden neben TÖP auch die CDU, die SPD, die Grünen und die BfH zur Kommunalwahl zugelassen. Die FDP, Zukunft 20 und auch die Liberale BisS-Fraktion (vorher Forum BisS) sind nicht mehr dabei.

Insgesamt 8119 Wahlberechtigte gibt es für die anstehende Kommunalwahl in der Warderstadt, mit der Versendung der Wahlbenachrichtigungsunterlagen wird am 3. April begonnen. Dann können Bürgerinnen und Bürger schon die Briefwahl beantragen und zeitnah ihre Stimme abgeben.