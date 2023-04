Monika Rübenkamp übernimmt als neue Schiedsfrau

+ © Patrick Rahlf Monika Rübenkamp ist die neue Schiedsfrau für den Bezirk Heiligenhafen. Ihr Vorgänger Klaus-Udo Krolle (r.) wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Folkert Loose verabschiedet. © Patrick Rahlf

Monika Rübenkamp ist jetzt Schiedsfrau in Heiligenhafen. Um die Gerichte zu entlasten, tritt sie die Nachfolge von Klaus-Udo Krolle an, wenn es um private Streitigkeiten geht.

Heiligenhafen – Rauch, Lärm, Grundstücksgrenzen oder Unkraut, das über den Zaun geworfen wird: Streitigkeiten unter Nachbarn können für alle Beteiligten zur großen Belastung werden. Um die Gerichte zu entlasten, nehmen sich Schiedspersonen der Sache an und versuchen, zu schlichten. Klaus-Udo Krolle hat fünf Jahre das Amt des Schiedsmannes für Heiligenhafen innegehabt, am Montagvormittag hat der 77-Jährige den Staffelstab an Monika Rübenkamp weitergereicht.

Die Heiligenhafenerin ist ausgebildete Mediatorin und freut sich auf die Aufgabe, die sie bis 2028 ausüben wird. „Ich war bereits als Jugendschöffin aktiv, zudem sind Mediation und Coaching auch beruflich meine Steckenpferde. Als die Stelle der Schiedsperson ausgeschrieben wurde, habe ich mich beworben, hätte aber sofort Platz gemacht, hätte es noch andere Interessenten gegeben“, sagte Monika Rübenkamp bei einem Pressegespräch im Rathaus. Da sie aber die einzige Bewerberin blieb und die Stadtvertretung ihr das Vertrauen aussprach, hat die Heiligenhafenerin das Amt Anfang der Woche übernommen. „Ziel muss es immer sein, eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden, mit dem alle gut leben können“, so Rübenkamp, die von Bärbel Nicolai vertreten wird.

Corona hat die Arbeit für Krolle erschwert

Klaus-Udo Krolle war 2018 in große Fußstapfen getreten, schließlich hatte er das Amt von Horst Brunotte übernommen, der sagenhafte 32 Jahre als Heiligenhafens Schiedsmann fungierte. „Ich denke, ich habe das gut hinbekommen. Aufgrund von Corona war es die Hälfte meiner Amtszeit aber nur eingeschränkt möglich, den Posten vollumfänglich auszuführen“, sagte Krolle. Auch er konnte aber bestätigen, dass nahezu alle Fälle, mit denen er sich beschäftigen musste, Streitigkeiten unter Nachbarn waren. „Jahrzehntelang ist man gut miteinander ausgekommen und hat sogar zusammen gefeiert. Als beide Nachbarn dann im Ruhestand waren, hat sich die Situation dann auf einmal schlagartig verändert. Verletzte Gefühle und Emotionen, dann kann eine anfangs banale Geschichte regelrecht explodieren“, berichtete Klaus-Udo Krolle aus seiner Arbeit.

Wenn auch er nicht mehr helfen konnte, hat er eine Bescheinigung ausgestellt, sodass die Beteiligten ihr Anliegen vor Gericht ausfechten durften. Generell gestalte sich die Arbeit des Schiedsmannes schwieriger, sobald eine der beiden Parteien mit einem Anwalt zum Treffen erscheine, so Krolle. Nach fünf Jahren als Schiedsmann und zuvor als Mitglied im Seniorenbeirat will der 77-Jährige nun etwas kürzertreten.

Heiligenhafens stellvertretender Bürgermeister Folkert Loose (CDU) dankte Krolle für seinen Einsatz, übergab ihm ein Präsent und sagte abschließend: „Wo Menschen sind, gibt es auch Konflikte, und deshalb ist es wichtig, eine Schiedsperson zu haben. Aber man darf nicht vergessen, dass es sich um ein wirklich anspruchsvolles Ehrenamt handelt.“