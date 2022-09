Einbruch in Garagen im Ostsee-Ferienpark: Mercedes CLS gestohlen

Von: Hans-Jörg Meckes

In Heiligenhafen wurde in zwölf Garagen im Ostsee-Ferienpark eingebrochen (Symbolbild). © Silas Stein/dpa/Illustration

In Heiligenhafen ist am vergangenen Wochenende von Sonnabend auf Sonntag (24. auf den 25. September) in zwölf Garagen des Ostsee-Ferienparks eingebrochen worden. Unter anderem wurde ein CLS Mercedes gestohlen.

Heiligenhafen – In der Nacht vom letzten Sonnabend auf Sonntag (24. auf den 25. September) ist in zwölf Garagen im Ostsee-Ferienpark in Heiligenhafen eingebrochen worden. Das bestätigte die Polizeidirektion Lübeck auf Nachfrage.

Die Polizei konnte noch keine genauen Angaben dazu machen, was in den meisten Garagen entwendet wurde. Allerdings stehe fest, dass aus einer der Garagen ein zugelassener Mercedes CLS gestohlen wurde. Dieser sei am letzten Sonntagabend (25. September) in Ungarn an der Grenze zu Rumänien kontrolliert worden. „Am Steuer befand sich ein 21-jähriger Rumäne“, heißt es von der Polizei. Das Auto sei von den ungarischen Behörden vor Ort beschlagnahmt worden. Der rechtmäßige Eigentümer des Autos müsse sich jetzt mit den Behörden in Ungarn auseinandersetzen, so die Polizei weiter. Der 21-jährige Rumäne werde auch bezüglich der anderen Einbrüche in die Garagen verdächtigt.