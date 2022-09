Maritime Kohltage beginnen heute am Kommunalhafen

Von: Hans-Jörg Meckes

Der Shantychor Großenbrode tritt am Sonnabend bei den „Maritimen Kohltagen“ in Heiligenhafen am Kommunalhafen auf. © Tourismus-Service Heiligenhafen

In Heiligenhafen beginnen heute ab 11 Uhr die „Maritimen Kohltage“. Bis Sonntag erwarten die Besucher am Kommunalhafen Leckereien, historische Gastschiffe und musikalische Unterhaltung.

Heiligenhafen – Der Tourismus-Service und der Museumshafen in Heiligenhafen laden vom heutigen Freitag (30. September) bis Sonntag (2. Oktober) zu den „Maritimen Kohltagen“ am Kommunalhafen in Heiligenhafen ein.

In diesem Jahr können sich die Besucher neben einem maritimen und abwechslungsreichen Bühnen- und Landprogramm auf insgesamt zwölf historische Gastschiffe, unter anderem mit dem Traditionssegler „Olifant“ und dem Schiff „Zwillinge“, freuen, die eine traumhafte Kulisse bilden, verspricht Jana Bendig vom Tourismus-Service Heiligenhafen.

Ebenfalls sind wieder die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit einem Infomobil vor Ort, um über ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten zu berichten und zu informieren. Derweil können die Lütten beim Papierschiffchenbasteln selbst zum Kapitän werden. Mit maritimen Klängen im Hintergrund vom Shantychor Neuengörs ab 11 Uhr, allerlei „kohl“-inarischen Leckerbissen und der imponierenden Einlaufparade der Kohlschiffe ab 12 Uhr werden die Kohltage am heutigen Freitag eröffnet. Sobald die Schiffe, die mit dem taufrischen Kohl von Bauer Witt aus Blieschendorf beladen sind, im Kommunalhafen ankern, startet auch schon ab 12.30 Uhr der traditionelle Kohlverkauf für den guten Zweck direkt vom Schiff. Nachmittags geht es ab 15 Uhr mit den „Silvershadows“ auf eine musikalische Zeitreise zu Cliff Richard und Buddy Holly. Abends läuten ab 19 Uhr mit „Fietes Bordband“ Lieder von der Waterkant und maritime Klänge am Hafen.

Hautnahes Erlebnis der Regatta mit der „MS Seho“

Am Sonnabend eröffnet die Liedertafel Oldenburg um 11 Uhr die „Maritimen Kohltage“ und performt als Uraufführung unter anderem den Song „Kohlfest in Heiligenhafen“. „Passend ab 12 Uhr geht der Kohlverkauf in die nächste Runde“, so Jana Bendig weiter. Ab 14 Uhr startet die Traditionsregatta mit anschließender Siegerehrung. „Eine Fahrt auf der ‚MS Seho‘ macht ein hautnahes Erlebnis der Regatta für Besucher möglich“, sagt Bendig. Tickets können direkt am Anlieger der „MS Seho“ am Kommunalhafen erworben werden. Mit dem Shantychor Großenbrode bleibt es ab 14 Uhr maritim. Mit der Gruppe „Heavy Silence“ werden ab 20 Uhr die Hymnen der letzten Jahrzehnte leidenschaftlich zelebriert.

Für die musikalischen Darbietungen am Sonntag sorgt ab 11 Uhr der Shantychor Lohnde mit seinem Frauenchor, gefolgt von „Lui & Fiete“ ab 15 Uhr mit ihrem „Küstenspaß von der Waterkant“.

Selbstverständlich werde nicht nur taufrischer Kohl zum Verkauf angeboten, denn die Besucher werden auch mit frisch zubereiteten Kohlgerichten und Getränken umsorgt. „Wir freuen uns auf ein maritimes Wochenende und sind gespannt, was für eine Summe am Ende zugunsten der Seenotretter zusammenkommt“, so Max-René Hampf vom Tourismus-Service Heiligenhafen.