38-jähriger Heiligenhafener verletzte Polizisten mit Kopfstoß

Von: Hans-Jörg Meckes

Teilen

Die Polizei bekam es am Montag mit einem Heiligenhafener zu tun, der nach dem Ausgang aus der Fachklinik nicht zurückkehrte und einen Mann in einem Supermarkt mit der Faust ins Gesicht schlug (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Heiligenhafen randalierte ein 38-jähriger Mann am Montag in einem Supermarkt. Er verletzte dort einen Mann mit einem Faustschlag und später einen Polizisten mit einem Kopfstoß. Außerdem beschädigte er mehrere Autos.

Heiligenhafen – Am vergangenen Montag (6. März) griff ein Mann einen Polizisten in Heiligenhafen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an, woraufhin der Beamte Verletzungen erlitt. Vorausgegangen war ein aggressives Verhalten des Täters. Der Polizist kam in ein Krankenhaus, der Angreifer in eine Fachklinik.

Zunächst wurde ein Streifenwagen des Polizeireviers Heiligenhafen gegen 15.45 Uhr in Richtung des Friedhofs im Sundweg geschickt. Dort sollte eine männliche Person in auffälliger Weise lautstark herumgrölen. Gegen 16 Uhr ging ein weiterer Notruf ein, dass dieser Mann nun auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tollbrettkoppel randalieren und Autos beschädigen würde.

Zur Unterstützung eilte ein Streifenwagen des Polizei-, Autobahn- und Bezirksreviers aus Scharbeutz an den Einsatzort. Dort stellten die Beamten einen 38-jährigen Mann aus Heiligenhafen fest, der sich ihrer Kontrolle entziehen wollte. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Als der Mann zum Streifenwagen gebracht wurde, versetzte er einem 36-jährigen Beamten von hinten einen Kopfstoß. Der Polizist war gerade dabei, die Tür des Streifenwagens zu öffnen und wurde von dem Angriff überrascht. Der verletzte Polizist kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus und ist vorläufig nicht mehr dienstfähig.

Polizei suchte den Mann schon eine Stunde vorher

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der 38-jährige Heiligenhafener zuvor von einem Ausgang aus einer örtlichen Fachklinik nicht zurückgekehrt war und als vermisst gemeldet wurde. Deshalb suchte die Polizei bereits seit 14.45 Uhr nach dem Abgängigen.

Der in einem mentalen Ausnahmezustand befindliche Mann hatte außerdem in dem Supermarkt grundlos einem 43-Jährigen aus Heiligenhafen einen Faustschlag verpasst und ihn dabei leicht verletzt. Als der Mann sich in sein Auto rettete, schlug der Angreifer auf das Auto ein, beschädigte die Windschutzscheibe und beleidigte sein Opfer. Nachdem die Situation geklärt war, wurde der 38-Jährige in die Klinik zurückgebracht. Von dort sollte nach amtsärztlicher Untersuchung bestimmt werden, wo er weiter untergebracht wird.

Gegen den Heiligenhafener wird nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, verschiedener Fälle der Körperverletzung, der Sachbeschädigung, aber auch wegen des Verdachts des Widerstandes gegen und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.