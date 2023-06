Kunterbuntes Kinderfest auf dem Marktplatz – Königspaare gekürt

Von: Peter Foth

Beim Kinderfest begrüßte Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Storm-Schule auf dem Marktplatz. © Peter Foth

In der Theodor-Storm-Schule wurden nach dem Kindervogelschießen wieder die Königspaare gekürt. Danach gab es eine große Versammlung auf dem Marktplatz, bei der auch Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt große Augen machte.

Heiligenhafen – Nach dem Kindervogelschießen zogen die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Storm-Schule in Heiligenhafen, begleitet von der Musik des Spielmannszuges Heiligenhafen und der Gildekapelle, mit ihren Lehrern durch die Stadt zum Marktplatz, wo Bürgervorsteherin Petra Kowoll und Bürgermeister Kuno Brandt die Kinder erwarteten. Gekommen waren auch viele Schaulustige, darunter Eltern und Großeltern, die den Festumzug erwarteten.

Verewigen im Goldenen Buch der Stadt Heiligenhafen

Das Kinderfest hat in Heiligenhafen eine lange Tradition. So ist es immer ein Erlebnis, zuzusehen, wie die Grundschulkinder geschmückt mit Blumen durch die Stadt ziehen. Vor dem Rathaus begrüßten Kowoll und Brandt die Schulkinder und die Lehrer. Die Bürgervorsteherin öffnete das Goldene Buch der Stadt Heiligenhafen, wo sich das Hauptkönigspaar nach alter Gepflogenheit mit der Unterschrift verewigen konnte. „So können wir sehen, wer in jedem Jahr beim Kinderfest das Hauptkönigspaar gewesen ist“, sagte Kowoll. Dazu überreichte die Bürgervorsteherin dem Königspaar ein Geschenk der Stadt Heiligenhafen, darunter ein Gutschein für die Buchhandlung Ton und Text. Auch die Große Bürgergilde, vertreten durch den 1. Ältermann Horst Sachau und den neuen Gildekönig Manfred Hopp, hatte als Geschenk einen Füllfederhalter überreicht. „Ich möchte dem Hauptkönigspaar, aber auch allen Klassenkönigspaaren gratulieren“, sagte Horst Sachau. „Früher gab es immer einen versilberten Löffel, doch damit konnte kein Kind etwas anfangen. Heute ist es ein Füllfederhalter, mit dem ihr wunderbar schreiben und eure Handschrift noch verbessern könnt. Genießt den Tag, denn heute ist euer Fest“, so der Ältermann.

Thorge Steinbeck (l.) und Hanna Schreier trugen sich als Königspaar in das Goldene Buch der Stadt ein. © Peter Foth

Bürgermeister Kuno Brandt trug seine Amtskette und schloss sich den Wünschen der Gilde und der Bürgervorsteherin an. Ihm bot sich auf dem Marktplatz ein prächtiges Bild der Kinder und Besucher, das ihn zum Ausspruch bewegte: „So einfach ist die Innenstadtbelebung.“ Die Schüler hätten am Montag einen ganz besonderen Vormittag erlebt und bei zahlreichen Spielen ihre Klassenkönige ermittelt, so Brandt weiter. Das Hauptkönigspaar Hanna Schreier und Thorge Steinbeck habe die besondere Ehre, sich in das Goldene Buch der Stadt Heiligenhafen einschreiben zu können. Begrüßen konnte der Bürgermeister auch den Spielmannszug Heiligenhafen und die Gildekapelle mit einer Abordnung der Großen Bürgergilde. Die Schülerinnen und Schüler hatten auch ein Geschenk mitgebracht und sangen auf dem Marktplatz ihr Schullied „Wir sind die Kinder der TSS, und wir lernen gerne“.

Danach formierte sich der Umzug mit Musik durch die Stadt bis zur Theodor-Storm-Schule, wo am Nachmittag die große Party des Kinderfestes begann.