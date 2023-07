Nationalpark Ostsee: Kommunalpolitiker laden Daniel Günther zum Gespräch ein

Von: Hans-Jörg Meckes, Patrick Rahlf

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sorgte mit seinen Äußerungen zum möglichen Nationalpark Ostsee für Aufsehen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Zum Nationalpark Ostsee gibt es Redebedarf. In Heiligenhafen haben nun alle fünf Fraktionen Ministerpräsident Daniel Günther eingeladen, um mit ihm über das Thema zu sprechen.

Heiligenhafen – Alle fünf Fraktionen, die in der Heiligenhafener Stadtvertretung vertreten sind, sprechen in dieser Angelegenheit mit einer Stimme: Sie alle wollen Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) von einem Besuch in der Warderstadt überzeugen, um mit ihm über den geplanten Nationalpark Ostsee zu sprechen.

„Wie schon viele Verbände, Vereine und Initiativen beschäftigen wir Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker uns ebenfalls intensiv mit diesem Thema – besonders aufgrund unserer Verpflichtung, alles für unsere Gemeinde und unsere Bürgerinnen und Bürger zu tun, um Schaden abzuwenden, also genauso wie Sie Ihren Eid geschworen haben, für das Land Schleswig-Holstein Schaden abzuwenden“, heißt es in dem Schreiben an Daniel Günther, das von Gerd Panitzki (CDU), Joachim Schmidt-Uwis (BfH), Monika Rübenkamp (SPD), Jörn Brauer (Grüne) und Manfred Ebken (TÖP) unterschrieben wurde.

Das Gebiet, welches als Nationalpark Ostsee zur Diskussion stehe, betrage etwa 0,4 Prozent der Gesamtfläche der Ostsee. „Wirtschaftsverbände bezweifeln eine signifikante Verbesserung der ökologischen Situation der Ostsee. Die zu erwartenden Einschränkungen wären für die Region jedoch verheerend, zudem fehlt es an einem wissenschaftlichen Nachweis für den Erfolg des Nationalparks. Eine durchgeführte Sternfahrt im Sund zwischen Fehmarn und Heiligenhafen mit Hunderten von Booten, Schiffen und Wassersportlern zeigt, dass große Bedenken und Befürchtungen von Seiten des Freizeitsports, Handels, Handwerks, Tourismus und der Gastronomie bestehen, dass Nutzungsverbote von mehr als 50 Prozent die Existenz einer gesamten Region bedrohen würde“, so die fünf Parteien und Wählergruppen.

Es seien erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um Heiligenhafen zu einer einmaligen und schönen Destination für Gäste und Einheimische werden zu lassen. „In der Vergangenheit wurden durch die Politik viele touristische Maßnahmen umgesetzt, welche vom Land gefördert wurden. Nun setzen wir uns alle für eine gute Infrastruktur der Stadt Heiligenhafen ein, um bezahlbaren Wohnraum und adäquate Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Diesen Maßnahmen sehen wir mit großer Besorgnis entgegen, wenn ein Nationalpark Ostsee eingerichtet wird. Daher laden wir Sie zu einem konstruktiven Gesprächsaustausch in unsere Stadt ein“, heißt es abschließend. Eine Antwort aus der Kieler Staatskanzlei hat es bis gestern noch nicht gegeben.

Mit mehreren Bannern wird derzeit an öffentlichen Plätzen wie an der Seebrücke in Heiligenhafen Stimmung gegen den Nationalpark Ostsee gemacht. Das Vorgehen ist jedoch nicht mit der Stadt abgesprochen und verstößt gegen deren Werbeanlagensatzung. © Hans-Jörg Meckes

Banner müssen entfernt werden

Aufmerksamkeit erregen derzeit mehrere Banner, die in den Schaufenstern einiger Betriebe, aber auch an öffentlichen Plätzen in Heiligenhafen wie am Seebrückenvorplatz, am Stadtpark und am Sundweg angebracht wurden. Die Plakate unterstreichen eine ablehnende Haltung zum Nationalpark Ostsee. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung im Rathaus sagte der Erste Stadtrat Stephan Karschnick (CDU), dass die Banner an den öffentlichen Orten entfernt würden. „Das ist nicht mit uns abgesprochen und verstößt gegen unsere Werbeanlagensatzung“, erklärte er. Laut Karschnick sollen die Banner von zwei Personen angebracht worden sein, die außerhalb von Heiligenhafen wohnen.