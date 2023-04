Kandidaten der Parteien sind für einen Abend Barkeeper im „Bierkarussell“

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Im „Bierkarussell“ werden an vier Freitagabenden die Parteien, die bei der Kommunalwahl am 14. Mai in Heiligenhafen dabei sind, Rede und Antwort stehen. © Patrick Rahlf

Vor der Kommunalwahl hat Heiligenhafens Gastronom Oliver König die Kandidaten der Parteien zum politischen Talk ins „Bierkarussell“ eingeladen.

Heiligenhafen – Oliver König, Betreiber des „Bierkarussells“ in der Mühlenstraße, möchte eine Veranstaltungsreihe der besonderen Art auf die Beine stellen. Anlässlich der Kommunalwahl am 14. Mai hat der Gastronom die Heiligenhafener Parteien und Wählergruppen zu einem politischen Talk in Kneipenatmosphäre eingeladen. Den Anfang macht die CDU am heutigen Freitag (14. April) in der Zeit von 19 bis 20 Uhr.

„Es wird mindestens ein Vertreter der jeweiligen Partei hinter dem Tresen stehen, Bier zapfen und dabei die Fragen der Gäste beantworten. Ein weiteres Mitglied der Partei wird im Gastraum sein und ebenfalls Rede und Antwort stehen“, berichtet Oliver König, der mal einen anderen Weg einschlagen will, um den einen oder anderen Heiligenhafener von der Bedeutung der Kommunalwahl am 14. Mai zu überzeugen. Schließlich wird in vier Wochen darüber abgestimmt, wer die kommunalpolitischen Geschicke vor Ort fünf Jahre lang lenken wird.

Während die CDU heute Abend den Auftakt macht, übernehmen Heiligenhafens Grüne am 21. April. Die Bürger für Heiligenhafen (BfH) sind am 5. Mai dran, während die SPD am 12. Mai die Theke übernimmt. „Die neue Wählergruppe TÖP hat leider nicht zugesagt“, sagt Oliver König, der selbst gespannt ist, wie sein Format „Die Gastbarkeeper“ bei seinen Heiligenhafener Gästen ankommt.