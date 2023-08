Täter gestellt: Jürgen Henry Jacobs hat Zivilcourage bewiesen

Von: Peter Foth

Für seine Zivilcourage wurde Jürgen Henry Jacobs aus Hamburg (2.v.l) mit einer Urkunde und einem Buchpräsent durch Holger Dabelstein, Leiter der Außenstelle vom Weißen Ring Ostholstein, und Polizeihauptkommissarin Mareike Falkenstein von der Polizeistation Heiligenhafen geehrt. Links steht Stefanie von Lehe, die Lebensgefährtin von Jacobs, die den Vorfall im Juli am Telefon live miterlebte. © Peter Foth

Ende Juli schlugen zwei Männer eine Frau in Heiligenhafen beim Fluttor nieder. Jürgen Henry Jacobs stellte die Täter und wurde für seine Zivilcourage vom Weissen Ring geehrt.

Heiligenhafen – Jürgen Henry Jacobs ist der Held der Stunde: Durch sein mutiges Eingreifen konnte eine Frau aus Heiligenhafen, die von zwei Männern auf der Jachthafenpromenade Ende Juli zusammengeschlagen wurde, gerettet werden. Für seine Zivilcourage wurde Jacobs jetzt vom Weißen Ring mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt. Dazu bedankte sich Holger Dabelstein, Leiter der Außenstelle vom Weißen Ring in Ostholstein, bei HSV-Fan Henry Jacobs mit einem Buch über dessen Lieblingsverein.

Jürgen Henry Jacobs hatte keinen Moment gezögert, als zwei Männer am 26. Juli auf der Jachthafenpromenade gegen 22.30 Uhr eine 43-jährige Heiligenhafenerin, die mit einem Freund unterwegs war, angegriffen und niedergeschlagen hatten (wir berichteten). Jacobs, der ein Boot im Jachthafen liegen hat, telefonierte gerade mit seiner Lebensgefährtin, als die Schläger aktiv wurden. „Warum schreist du so?“, fragte Lebensgefährtin Stefanie von Lehe, die so zur Telefonzeugin wurde. Natürlich war die Lebensgefährtin nicht gemeint, denn der Hamburger hatte die Täter angebrüllt, von der Heiligenhafenerin abzulassen und sich ihnen in den Weg gestellt. Die Schläger, zwei 24 und 28 Jahre alte Rumänen, hatten daraufhin die Flucht ergriffen. Jürgen Henry Jacobs nahm daraufhin die Verfolgung auf.

Zwei Ukrainer halfen bei der Verfolgung

Es ging über die Jachthafenpromenade und weiter in Richtung Hotel „Meereszeiten“ am Kommunalhafen. Doch ihm gebühre der Dank nicht alleine, sagte Jacobs, denn zwei Ukrainer, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, hatten wesentlichen Anteil, dass die Täter gestellt werden konnten. „Die Täter waren auf der Flucht schnell unterwegs, und ohne die Hilfe der beiden Radfahrer hätte ich sie sicher nicht eingeholt“, berichtete der Hamburger unserer Zeitung. Die Radfahrer versperrten schließlich den Schlägern den Weg, konnten sich aber sprachlich nicht verständigen. Als Jacobs dazu kam, habe er versucht, auf Englisch zu vermitteln. Inzwischen war die Polizei schon vor Ort eingetroffen, die die Täter kurze Zeit später übernahm. Auch ein Krankenwagen war schnell zur Stelle. Die Frau wurde untersucht und von den Sanitätern vor Ort versorgt. „Zum Glück hatte die Frau nur leichte Verletzungen“, sagte Polizeihauptkommissarin Mareike Falkenstein von der Polizeistation Heiligenhafen.

Der Weiße Ring kümmert sich hauptsächlich um Opfer, die Hilfe brauchen. „Sehr häufig vermitteln wir auch Gespräche mit Psychotherapeuten, stellen den Opfern Anwälte zur Seite und helfen bei Geldnot. Im letzten Jahre konnten wir rund 80 Menschen in Ostholstein helfen“, erklärte Holger Dabelstein, Leiter der Außenstelle vom Weißen Ring im Kreis. Der Weiße Ring zeichnet aber auch Menschen aus, die Zivilcourage zeigen, wie in diesem Fall Jürgen Henry Jacobs. Holger Dabelstein hatte auch versucht, die Ukrainer ausfindig zu machen, leider ohne Erfolg.

Wie Polizeihauptkommissarin Mareike Falkenstein betonte, sollte man generell immer versuchen, zu helfen. Gar nichts zu tun, sei in jedem Fall falsch. Aber: Man sollte helfen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Wichtig sei es, Allianzen zu bilden, also andere zur Mithilfe zu bewegen und den Notruf 110 wählen. Dem Opfer natürlich Hilfe leisten, wenn es verletzt ist, sei selbstverständlich. „Dann hilft es uns als Polizei auch sehr, wenn man sich eine detaillierte Täterbeschreibung merkt, damit wir später besser ermitteln können. Dafür ist es auch wichtig, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen und zu erkennen zu geben“, sagte Polizeihauptkommissarin Mareike Falkenstein abschließend.