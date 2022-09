Energiesparmaßnahmen: Es wird kälter im Rathaus

Von: Peter Foth

Teilen

Die Arbeitsräume im Heiligenhafener Rathaus sollen nur noch auf höchstens 19 Grad beheizt werden, um Energie einsparen zu können. © Peter Foth

In Heiligenhafen spart die Stadtverwaltung künftig Energie. Raumtemperaturen werden abgesenkt, und auch beim Strom werde künftig gespart.

Heiligenhafen – Die Energiekrise hat auch das Heiligenhafener Rathaus erreicht. Wie Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) am Donnerstag auf der Sitzung der Stadtvertretung mitteilte, versuche man den Energiebedarf um 20 Prozent zu senken. Erreicht werden soll das durch eine Absenkung der Raumtemperaturen in allen Arbeitsräumen in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad. Flure oder nicht benutzte Räume werden nicht mehr beheizt. Allerdings werde man die Temperaturen in diesen Räumlichkeiten nicht unter den Gefrierpunkt fallen lassen.

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei werden zusammengezogen, also reduziert, um Energie einzusparen. Es werde auch kein Warmwasser mehr zur Verfügung gestellt, sagte der Bürgermeister. In den Turnhallen werden die Temperaturen auf 17 Grad für den Schulsport und auf 15 Grad für den Freizeitsport abgesenkt.

Denkmäler und Gebäude werden nicht mehr beleuchtet

Wie Brandt weiter ausführte, gebe es bei der Straßenbeleuchtung keine Änderungen, da diese schon komplett auf sparsame LED umgestellt wurde. Das sei sehr effektiv und spare Strom. Dagegen werden sämtliche Beleuchtungen von Denkmälern und Gebäuden – auch an der Binnenseepromenade – abgeschaltet. Auch Schaukästen und die Beleuchtung des Hafenkontors werden nachts abgeschaltet. Dazu erfolgt eine Reduzierung der Beleuchtung auf den Stegen im Jachthafen, darunter auch sämtliche Schmuckbeleuchtungen.

Bei der Feuerwehr gebe es eine Dienstanweisung, dass nur noch der Funkraum beheizt werde, alle anderen Räume werden auf 17 Grad, beziehungsweise 15 Grad abgesenkt.

Einschränkungen gibt es auch im Aktiv-Hus, wo die Sauna ab dem 24. Oktober geschlossen bleibt. Dafür kann aber die Schatzinsel geöffnet bleiben und das Schwimmbad uneingeschränkt weiter genutzt werden, weil hier die benötigte Strommenge und Wärme über das Blockheizkraftwerk (BHKW) im Aktiv-Hus bereitgestellt werde. Die dort produzierte Wärme reiche für die Beheizung der Räume im Aktiv-Hus und für die Wassertemperatur im Schwimmbad. Brandt schloss nicht aus, dass bei einer Verschärfung der Energiekrise weitere Maßnahmen getroffen werden. Wie der Bürgermeister betonte, würden alle diese Maßnahmen dazu beitragen, dass das gesetzte Ziel, 20 Prozent Energie einzusparen, erreicht werden könne.