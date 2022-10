Neues Angebot von „Kinder auf Schmetterlingsflügeln“: Hilfe bei der Trauerambulanz

Von: Hans-Jörg Meckes

Im Jugendzentrum in Heiligenhafen bietet der Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln jeden ersten Dienstag im Monat ab November eine Trauerambulanz an. © Hans-Jörg Meckes

Der Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln bietet mit der Trauerambulanz eine neue Möglichkeit für Menschen an, die mit ihrer Trauer durch Verlust von Angehörigen nicht allein gelassen werden möchten. Los geht es ab November.

Heiligenhafen – Der Verlust eines geliebten Menschen ist für Angehörige ein schwerer Schicksalsschlag, der nicht leicht zu verarbeiten ist. Der Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln möchte ab November mit einem neuen Angebot in der Familienhospizarbeit eine Trauerambulanz in Burg, Heiligenhafen und Neustadt anbieten, bei dem Betroffene über ihre Gefühle sprechen können und Hilfe erhalten.

„Ausschlaggebend für das neue Angebot waren die vielen Todesfälle mit jungen Menschen, die sich in der Region in der letzten Zeit zugetragen haben“, erklärt Stephan Perner, der die Trauerambulanz in Heiligenhafen in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums (Friedrich-Ebert-Straße 39) zusammen mit Peggy Rasmussen betreuen wird. „Wir haben uns gefragt, was mit den jungen Leuten passiert, die die Verstorbenen kannten. Viele von ihnen sind mit ihrer Trauer alleine, und gerade für junge Menschen ist es schwierig, über diese Themen mit anderen zu sprechen“, so Perner weiter.

Gespräche in der Gruppe und unter vier Augen

Das Konzept der Trauerambulanz lädt Menschen ein, die gerade den Verlust eines Familienmitglieds oder eines Freundes ertragen müssen. Dort können sie mit anderen, die gerade ähnliche Sorgen oder Fragen haben, ins Gespräch kommen und erhalten auch von den Betreuern Unterstützung. Die Teilnehmer müssten nicht erzählen, warum sie zur Trauerambulanz kommen, betont Perner. Für alle, die ihre Gefühle nicht gern vor anderen zeigen möchten, gebe es auch die Möglichkeit zu einem Gespräch unter vier Augen. „Wir versuchen in der Gruppe zusammen etwas zu machen, aber das ist kein Muss“, sagt Perner.

In Heiligenhafen gibt es die Trauerambulanz jeden ersten Dienstag im Monat ab November von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Jugendzentrum. Der erste Termin wäre demnach am Dienstag (1. November). Auf Fehmarn wird die Trauerambulanz jeden zweiten Dienstag in Burg im Jugendcafé (Mühlenstraße 6) von 17 bis 18.30 Uhr angeboten. Dort wäre der erste Termin am 8. November (Dienstag). Telefonisch kann man unter 04504607370 Kontakt aufnehmen.