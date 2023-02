Gewerbeverein will über Cyberkriminalität informieren

Von: Nicola Krüger

Deutschlandweit ist laut Bundeskriminalamt die Internetkriminalität um 12,2 Prozent gestiegen. Der Gewerbeverein in Heiligenhafen will auf einer Infoveranstaltung zum Thema aufklären. © Pixabay

Heiligenhafens Gewerbeverein lädt am 24. Februar zu einer Infoveranstaltung über Cyberkriminalität in den Pavillon am Binnensee ein. Dabei wird über die Motivation von Hackern aufgeklärt.

Heiligenhafen – Cyberkriminalität nimmt weltweit zu. Gleichzeitig werden die Herangehensweisen der Hacker immer raffinierter und vielfältiger. Neben Kreditkartenbetrug, Schadsoftware-Angriffen oder das Hacken von Konten oder E-Mail-Postfächern, begnügen sich viele Internetverbrecher heutzutage schon mit kleinerer Beute. Delikte wie beispielsweise die Manipulation von Lieferdienst-Apps, um sich die nächste Pizza gratis zu ergaunern, sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom seien drei von vier Internetnutzern (75 Prozent) im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität.

Zusätzlich sei laut Bundeskriminalamt (BKA) die Cyberkriminalität 2021 (146363) im Vergleich zum Vorjahr (130477) um 12,2 Prozent gestiegen. Dieser Trend sei unter anderem durch die zunehmende Digitalisierung, die verstärkte Anonymisierung im Netz und die komplexe Ermittlung von vielfach im Ausland befindlichen Tätern bedingt, so das BKA.

Vortrag von Autorin Vivian Simon

Der Gewerbeverein Heiligenhafen hat sich auf seiner jüngsten Jahreshauptversammlung mit der Autorin und Dozentin Vivian Simon zusammengetan. Sie publiziert vor allem im Bereich Cyberkriminalität und -security. „Frau Simon hat das Thema kurz angerissen. Daraus resultierte eine Fülle von Fragen, und es entstand eine lebhafte Diskussion über Cyberkriminalität. Daher haben wir uns dazu entschlossen, eine größere Veranstaltung anzubieten“, so Tobias Kuhn, Vorsitzender des Gewerbevereins. Vivian Simon wird unter dem Titel „Cyberkriminalität – das manipulierte ICH“ über die Motivation der Hacker aufklären und die Werkzeuge, derer sie sich bedienen, aufzeigen. Sie gibt Tipps, woran ein Cyberangriff erkannt werden kann und wie die Gefahren abgewehrt werden können. Doch was ist zu tun, wenn man trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Opfer eines Cyberkriminellen geworden ist? Wer kommt für den finanziellen Schaden auf? Dieser und weiterer Fragen nimmt sich im zweiten Teil Torsten Spitz von der Provinzial Heiligenhafen an. Er stellt die Absicherung im Schadensfall, die Cyberversicherung, vor.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet statt am 24. Februar (Freitag) ab 19 Uhr im Pavillon am Binnensee. Der Eintritt ist für Mitglieder des Vereins kostenlos, für nicht Mitglieder kostet der Eintritt 20 Euro. Um Anmeldung unter info@gewerbeverein-heiligenhafen.de wird gebeten.