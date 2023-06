Berufswechsel: Florian Kinnert verzichtet auf sein Mandat als Stadtvertreter

Von: Patrick Rahlf

Florian Kinnert wird zukünftig den Bauhof von Heiligenhafen leiten und deshalb sein Mandat als Stadtvertreter in der kommenden Wahlperiode nicht annehmen. © BfH/hfr

Florian Kinnert verzichtet in der kommenden Wahlperiode auf sein Mandat als Stadtvertreter. Er wird zukünftig Heiligenhafens Bauhof leiten.

Heiligenhafen – Wie die HP bereits berichtet hat, hat Florian Kinnert (BfH) nur wenige Tage nach der Kommunalwahl auf sein Stadtvertretermandat verzichtet. Nun wird klar, warum: Berufliche Gründe haben den Ausschlag gegeben.

Seit mehreren Wochen war die Stelle der Bauhofleitung in Heiligenhafen vakant und wurde im April ausgeschrieben. „Florian hat den Zuschlag für diese Stelle bekommen. Für ihn persönlich freue ich mich natürlich, und auch für Heiligenhafen ist diese neue Besetzung ein Gewinn. Er ist immer mit Herzblut bei der Sache und weiß, wovon er spricht. Da es mit seinem Mandat in der Stadtvertretung und der leitenden Stelle beim Bauhof immer wieder zu Interessenskonflikten und Befangenheit käme, hat sich Florian entschieden, das Mandat nicht anzunehmen. Für unsere Wählergemeinschaft bedauere ich sein Ausscheiden aus den Gremien sehr. Wir haben oft sehr kontrovers und lange diskutiert, sein Wort hatte in der Fraktion starkes Gewicht und wird künftig fehlen“, erklärte der BfH-Vorsitzende Simon Schulz.

„Immer mein Wunsch, mich für Heiligenhafen einzusetzen“

Florian Kinnert selbst sagte: „Mir ist bewusst, dass es keinen ungünstigeren Zeitpunkt für diese Entscheidung hätte geben können. Ich bin Gründungsmitglied der BfH und war die letzten 15 Jahre in den politischen Gremien unserer Stadt aktiv. Das wird mir schon fehlen, aber der Beruf steht vor dem Ehrenamt. Es war immer mein Wunsch, mich für Heiligenhafen einzusetzen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das beruflich zu machen. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und darauf, endlich wieder in Heiligenhafen arbeiten zu können.“ Nach Kinnerts Ausscheiden aus der Stadtvertretung rückt Andreas Zimmer nach.