Feuerwerk explodiert bei Brand in Mehrfamilienhaus

Von: Arne Jappe

Im Wildkoppelweg löschte die Feuerwehr in Heiligenhafen einen Brand in einer Wohnung, in der sich große Mengen an Feuerwerkskörpern befanden, die sich während des Einsatzes entzündeten. © Arne Jappe

In einem Mehrfamilienhaus im Wildkoppelweg kam es am Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand. Die Löscharbeiten wurden durch gelagertes Feuerwerk erschwert.

Heiligenhafen – Gefährlicher Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend im Wildkoppelweg. In einem Mehrfamilienhaus brannte eine Wohnung im Erdgeschoss in voller Ausdehnung. Was die Einsatzkräfte anfangs nicht wussten: Der Mieter hatte Unmengen an Feuerwerkskörpern in der Wohnung gelagert. Ein Großteil explodierte während des Einsatzes. Der Mieter kam verletzt ins Krankenhaus. Das restliche Feuerwerk holte im Anschluss der Kampfmittelräumdienst aus der Wohnung.

Der Notruf ging gegen 18 Uhr bei der Leitstelle in Bad Oldesloe ein. „Als wir eintrafen, stand die Wohnung im Vollbrand und es waren Explosionen zu hören“, sagte Einsatzleiter Michael Kahl von der Feuerwehr. Die Feuerwehr fing umgehend an, das Feuer zu löschen. Doch an den Brandherd kamen die Einsatzkräfte erstmal nicht. Immer wieder explodierten Feuerwerkskörper in der Wohnung und flogen auch nach außen. Kurze Zeit später unternahmen zwei Atemschutztrupps über den Balkon und das Treppenhaus einen neuen Versuch und konnten das Feuer unter Kontrolle bekommen.

Bewohner wird verletzt

Das Mehrfamilienhaus war mittlerweile evakuiert worden. Der Bewohner der Brandwohnung verletzte sich und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Er kam in ein Krankenhaus. Nachdem die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, kamen neue Fragen auf. Können die anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen? „Wir haben acht Mieter anderweitig unterbringen können, das Gebäude wurde durch die Polizei gesperrt“, erklärte Michael Kahl. Durch die geöffneten Fenster und die völlig zerstörte Terrassentür sieht man im Inneren der Brandwohnung völlig schwarz verrußte Wände.

Weiterer Einsatz im Ameos-Personalwohnheim

Mitten im Einsatz dann der nächste Alarm für die Feuerwehr Heiligenhafen: „Wir haben wieder einen Brandmeldeanlagenalarm auf dem Gelände von Ameos“, sagte Michael Kahl. Schon wieder ein Feuer? Schnell war der Brandalarm lokalisiert, erneut im Personalwohnheim. Nach einer schnellen Erkundung durch die Feuerwehr dann die Entwarnung – es wurde mutwillig ein Feueralarmknopf eingedrückt.

Kampfmittelräumdienst muss anrücken

Unterdessen wurde den Einsatzkräften an der Einsatzstelle im Wildkoppelweg immer klarer, in was für eine Gefahr sie sich begeben hatten. „In der Wohnung befanden sich nicht die handelsüblichen Mengen an Feuerwerk, sondern deutlich mehr“, sagte Michael Kahl. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse war ein weiterer Aufenthalt in der Wohnung zu gefährlich. Der Kampfmittelräumdienst aus Kiel wurde alarmiert. Dieser traf am späten Abend in Heiligenhafen ein. Nach einer gründlichen Durchsuchung der Wohnung und auch der Kellerräume wurden mithilfe der Feuerwehr mehrere Feuerwerkskörper aus der Wohnung geholt. Auch Materialien zum Selbstbau von Böllern fanden die Beamten. Nicht auszudenken, wenn solche selbstgebauten Böller in die Luft fliegen.

Neben den Unmengen an Feuerwerk fanden die Beamten der Polizei in einer Kiste zusätzlich noch Betäubungsmittel. Das Mehrfamilienhaus ist nur noch zum Teil bewohnbar. Die Brandwohnung brannte komplett aus. Die Polizei ermittelt nun die genaue Brandursache und wo das Feuer letztendlich ausbrach. Auch über die Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.