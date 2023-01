Feuerwehr löscht Brand von mehreren Mülltonnen in der Postlandstraße

Von: Hans-Jörg Meckes

Am frühen Morgen geriet ein Unterstand mit mehreren Mülltonnen in der Postlandstraße in Heiligenhafen in Brand. Bereits am Silvesterabend hatten an dieser Stelle Mülltonnen gebrannt. © Privat

Früher Einsatz am Morgen: Die Feuerwehr in Heiligenhafen löschte in der Postlandstraße in einem Unterstand mehrere Mülltonnen, die in Brand geraten waren.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden gegen 5.14 Uhr morgens zu einem Einsatz in die Postlandstraße in Heiligenhafen gerufen. „Dort brannte ein Unterstand mit mehreren Mülltonnen“, sagte Wehrführer Michael Kahl auf Nachfrage. Im Einsatz war eine Löschgruppe mit zehn Einsatzkräften. „Wir haben das Feuer mit einem Rohr normal abgelöscht, in 20 Minuten war der Einsatz beendet“, schilderte Kahl die Situation. Die Brandursache sei bislang jedoch unbekannt. Auffällig sei laut dem Wehrführer, dass bereits am Silvesterabend vor zwei Wochen an derselben Stelle Mülltonnen gebrannt haben.