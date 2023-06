Immer donnerstags: Musikalischer Sommermonat am Binnensee

Von: Patrick Rahlf

Am kommenden Donnerstag fällt der Startschuss für die Sommerkonzertreihe am Binnensee in Heiligenhafen. © Maren Weilandt

Im Juni wird die Eventfläche an Heiligenhafens Binnensee zum Kultur-Hotspot. Ab 8. Juni gibt es jeden Donnerstag eine kostenfreie Veranstaltung.

Heiligenhafen – Im Juni wird die Eventfläche am Heiligenhafener Binnensee erneut zum Hotspot kultureller und musikalischer Darbietungen. Jeden Donnerstag, beginnend ab dem 8. Juni, lädt der Tourismus-Service Heiligenhafen immer ab 19.30 Uhr zu kurzweiligen Abenden bei erfrischenden Getränken in einer unverwechselbaren Kulisse ein – und das kostenfrei.

„Im Augenschein des Sonnenuntergangs kann dabei den malerischen Klängen der Musiker gelauscht werden“, sagt Veranstaltungsleiter Jens Ruchay. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe von Nicolai Juretzka am Piano und Cellist Daniel Sorour. Zwischen Jazz, Pop und Klassik, von bekannten Barock-Stücken bis zu heutigen Hits, wird dem Publikum an diesem Abend jede Menge geboten.

Mit hoher Qualität, großer Vielfalt und jugendlicher Energie geht es am 15. Juni mit der Big Band Berenbostel, Deutschlands bester Jugendjazzband, mit einer Mischung aus Swing, Funk und Modern Jazz in die Abendstunden. International wird es am 22. Juni mit dem kanadischen Gitarristen, Sänger und Komponisten Marty Hall in seiner Blues-Night. Mit dem Rock’n’Soul Trio von Boom Drives Crazy darf sich das Publikum am 29. Juni auf eine letzte Reise in dieser Veranstaltungsreihe 2023 begeben und alle bewegten Epochen der Musikgeschichte erleben. „Wir freuen uns auf vielfältige Tage, die sich im Einzelnen durch musikalische Darbietungen und filmreife Aufführungen unterscheiden“, freut sich Jens Ruchay vom Tourismus-Service Heiligenhafen.