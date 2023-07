Heiligenhafen erhält zum dritten Mal DLRG-Auszeichnung als „Bewachter Strand“

Von: Hans-Jörg Meckes

Freude über die erneute Auszeichnung als zertifizierter Strand von der DLRG. Peter Hackbarth (v.l.), Willy Hackbarth, Hubertus Patzelt, Dana Stöver und Henrike Zenker zeigen stolz das Schild. © Hans-Jörg Meckes

Heiligenhafen hat zum dritten Mal die DLRG-Auszeichnung „Beachter Strand“ erhalten. Dafür muss sich der Strand alle vier Jahre einer Prüfung unterziehen.

Heiligenhafen – Alle vier Jahre verleiht die International Life Saving Federation of Europe (ILSE) zusammen mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) das Qualitätssiegel „Lifeguarded Beach – Bewachter Strand“. Heiligenhafens DLRG-Abschnittsleiter Hubertus Patzelt kann stolz verkünden, dass die Warderstadt nach den Jahren 2014 und 2018 nun wieder mit dem Siegel ausgezeichnet wurde. Heiligenhafen hat sich damit zwei Tage lang einer Gefahrenanalyse durch einen international qualifizierten Gutachter der DLRG unterzogen.

Die Analyse decke acht Bereiche ab, die sich auf die Größe des Gebiets, die Nutzung und Aktivitäten, den Zugang für Rettungsdienste, die öffentlichen Rettungsmittel, Zeichen, die auf Gefahren hinweisen, öffentliche Sicherheitsinformationen, Gefahren und Risiken sowie die Einrichtungen des Wasserrettungsdienstes beziehen, erklärt Patzelt. Das Prädikat stelle ein werbewirksames Qualitätsmerkmal dar, auf das Badegäste und Urlauber zunehmend achten werden.

Viel Arbeit zu Hubertus Patzelts Anfangszeit

Patzelt erinnert sich noch an seine Anfangszeit als DLRG-Abschnittsleiter vor zehn Jahren zurück. „Die DLRG-Unterkunft und die Wachposten aufzuwerten, war in den Anfangsjahren unwahrscheinlich viel Arbeit.“ Dabei seien ihm die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB) sehr behilflich gewesen, betont Patzelt. Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen weiß, dass er mit Hubertus Patzelt einen wertvollen Mitarbeiter hat. „Seine Arbeit ist beispiellos, es ist schon brutal, was er für ein Pensum an den Tag legt, um den Strand sicher zu halten“, so Doyen.

Auch die Rettungsschwimmer, die die Auszeichnung zusammen mit Patzelt entgegennahmen, kommen gern nach Heiligenhafen, weil es in der Warderstadt mehr Freizeitangebote für junge Leute gebe als an anderen Orten. Peter und Willy Hackbarth wohnen in Naumburg und kommen in diesem Jahr schon zum neunten und zehnten Mal nach Heiligenhafen. Ebenso kommt Henrike Zenker aus der sachsen-anhaltinischen Stadt an der Saale – für sie ist es der zweite Besuch hier. Dana Stöver kommt aus Ganderkesee westlich von Bremen und bewacht den Strand der Warderstadt zum dritten Mal.

Neue Wachcontainer sind besonders stabil

Sie alle sind begeistert von den vier neuen Wachcontainern, für die insgesamt 150000 Euro angefallen sind. „Die Container sind besonders beständig und mit den Dingen ausgestattet, die die Rettungsschwimmer benötigen“, sagt Doyen. Teilweise wurden sie noch erhöht und mit Stufen ausgestattet, falls das Wasser doch mal hochsteigen sollte.

Die Übergabe des Schildes war durch ein kleines Gewitter geprägt, das den Strand am Morgen noch recht menschenleer ließ. Doch die Rettungsschwimmer sind immer vor Ort und haben alles im Blick.