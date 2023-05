Endlich ein WC für den Graswarder

Von: Patrick Rahlf

Teilen

Der Graswarder in Heiligenhafen erhält ein öffentliches WC. © Tourismus-Service Heiligenhafen

Der Graswarder in Heiligenhafen bekommt ein öffentliches WC, zwei neue Strandduschen sind startklar, und an der Seebrücke soll es eine Wasserschaukel geben. Die HVB stellen ihre Projekte für 2023 vor.

Heiligenhafen – Mit welchen Projekten beschäftigen sich aktuell eigentlich die HVB? Die HP hakte bei Geschäftsführer Joachim Gabriel nach, der in diesem Zusammenhang auch Neuigkeiten zur Organisationsstruktur verkünden konnte: Heiligenhafens Tourismusleiter Eike Doyen ist kürzlich Prokura erteilt worden. „Herr Doyen hat seinen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich innerhalb des Aufgabenspektrums der HVB mit den Schwerpunkten Tourismus und Personal, und er vertritt mich vollumfänglich bei meiner Abwesenheit“, berichtete Gabriel, der weiterhin alleiniger Geschäftsführer bleibt. Bekanntlich ist die zweite Geschäftsführerstelle nach dem Abgang Manfred Wohnrades nach Grömitz nicht mehr besetzt worden.

Ladesäulen am Kapitän-Willi-Freter-Platz

Es werden nach der Abstimmung mit dem Stromanbieter EnBW insgesamt zwölf Ladepunkte für Elektrofahrzeuge auf dem Kapitän-Willi-Freter-Platz installiert. Aufgrund der Gesamtleistung dieser Ladepunkte ist jedoch ein eigener Transformator erforderlich. „Die Realität hat jetzt alle Beteiligten eingeholt. Der Trafo kann erst Anfang Dezember 2023 ausgeliefert und voraussichtlich im Januar kommenden Jahres installiert werden“, teilte Joachim Gabriel mit.

Öffentliches WC am NABU-Infozentrum auf dem Graswarder

Erfreulicherweise lockt das Naturschutzgebiet Graswarder von Jahr zu Jahr mehr naturliebende Gäste an. „Mit der steigenden Frequenz steigt logischerweise auch die Zahl derer, die im letzten Abschnitt des öffentlich zugänglichen Bereichs auf der Suche nach einer WC-Anlage sind“, erklärte Tourismusleiter Eike Doyen. In guter Zusammenarbeit mit der Stadt und den zuständigen Behörden des Kreises Ostholstein sei es nun gelungen, dass in rund zehn Wochen ein modernes, vollständig autarkes Uni-WC in naturverbundener Holzoptik aufgestellt werden soll. Die Stromversorgung der Beleuchtung und Belüftung der Toilette erfolgt über Solarpanele. „Das WC zeichnet sich vor allem durch seine hohe Nachhaltigkeit aus und funktioniert ganz ohne den Einsatz von Chemikalien. Gleichzeitig optimiert das WC die sanitäre Infrastruktur und trägt zu besseren hygienischen Bedingungen vor Ort bei“, fügte Doyen hinzu. Der Betontank fasse laut Hersteller „circa 7500 Nutzungen“, ehe er entleert werden müsse.

Meeresschaukel an der Seebrücke

Zur neuen Saison und fortan immer von Juni bis Ende August wird im westlichen Flachwasserbereich der Seebrücke ein neues Highlight in Form einer Meeresschaukel in rustikaler Holzbauweise errichtet. „Die robuste Zwei-Personen-Schaukel dient nicht nur als außergewöhnliche Freizeitaktivität im Bereich des Hauptbadestrandes, sondern sicher auch als beliebtes Foto- beziehungsweise Instagram-Motiv im Sonnenuntergang“, freut sich Eike Doyen auf einen neuen Hashtag-Renner in den sozialen Medien.

Ein Highlight dürfte in dieser Saison in Heiligenhafen die neue Wasserschaukel an der Seebrücke werden. © Tourismus-Service Heiligenhafen

Zwei neue Strandduschen sind startklar

Pünktlich zur Saison sind auch zwei neue Strandduschen startklar. Zum einen am WC-Häuschen am Fuß der Bretterbude, die zweite Stranddusche wird an der „Hoffmann-Toilette“, circa 200 Meter westlich der DLRG-Hauptwache, installiert. „Die praktischen Strandduschen sind zusätzlich mit einer separaten Fußdusche ausgestattet und auf einem fußfreundlichen Holzuntergrund verbaut“, erklärte Heiligenhafens Tourismusleiter.

Zwei neue Strandduschen sind in Heiligenhafen startklar. © Tourismus-Service Heiligenhafen

Ersatz für die Slipanlage

Als Ersatz für die Slipanlage an der Jachthafenpromenade, die aus Gründen der Verkehrssicherheit weichen musste, soll in den nächsten Monaten im Fischereihafen an der Südkaje unmittelbar westlich des Sicherheitszaunes ein Schwenkkran errichtet werden. „Der Kran hat eine Tragkraft von zweieinhalb Tonnen, eine Höhe von fünf Metern und eine Auslage von viereinhalb Metern. Die Kranzeiten vergibt der Hafenmeister, der den Kran auch bedient“, erklärte Joachim Gabriel.

Bunkerstation wird verlegt

Die Vorarbeiten für die Verlagerung der Bunkerstation an die Ostmole sind abgeschlossen. Die Rammarbeiten beginnen im Mai. Anschließend erfolgt die Umsetzung des 20000-Liter-Tanks und der Zapfanlage. „In diesem Zusammenhang wird auch endlich der marode Anlegesteg für die Wapo erneuert“, konnte der HVB-Geschäftsführer berichten.

Letzter Abschnitt der Seeparkpromenade kurz vor Abschluss

Der zweite und letzte Bauabschnitt der Seeparkpromenade vor den Gebäuden ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Fertigstellung der Parkplatzerneuerung zur Beseitigung der Gefahren für die Verkehrssicherungspflicht wird in naher Zukunft erwartet, heißt es von den HVB.

Im Zuge der vorgenannten Arbeiten wird auch das Projekt „Hafenterrassen“ zum Abschluss gebracht und erhält eine Plattform in der Nähe des Kopfes der Südmole in unmittelbarer Nähe zur Marina-Einfahrt. Des Weiteren ist die Planung zur Erneuerung des Stegs 7 der Marina abgeschlossen, sodass die Arbeiten in Kürze ausgeschrieben werden. Mit einer Durchführung wird ab Herbst gerechnet.

„Insgesamt also wieder einige schöne Neuheiten zur Saison im Zuge unserer stetigen touristischen Qualitätsentwicklung“, erklärte Eike Doyen abschließend.