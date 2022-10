Dörte Junge zeigt „Küstenkunst“ im Rathaus

Von: Hans-Jörg Meckes

Dörte Junge hängte ihre Gemälde am Freitag im Heiligenhafener Rathaus auf. Die Ausstellung kann ab sofort zu den Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. © Hans-Jörg Meckes

Heiligenhafen – Das Maritime und die Küste ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bilder von Künstlerin Dörte Junge. In der ersten Etage des Heiligenhafener Rathauses stellt die 76-Jährige nun bis zum 15. Januar ihre Gemälde unter dem Titel „Küstenkunst“ aus.

„Malen hat mir schon immer riesigen Spaß gemacht“, sagt die Mönkebergerin, die in ihrer Jugend zunächst nur zum Zeitvertreib künstlerisch aktiv war. „Später bin ich es professioneller angegangen, ich besuchte Malkurse an der Volkshochschule. Erste Versuche machte ich dann mit Ölfarbe.“ Danach besuchte Junge vor 20 Jahren einen Kurs an der Kunsthalle in Kiel zum Thema Bildaufbau und Collagen. Durch diverse Workshops bei einigen Künstlerinnen habe sie zudem ihre Kenntnisse in der Acrylmalerei vertieft.

Der Strand ist direkt vor der Tür

„Meine Motive finde ich in der Natur. Als Mönkebergerin habe ich den Strand vor der Tür. Das Wasser und die Wolken im Wechsel von Licht und Schatten inspirieren mich immer wieder neu.“ Doch auch das Treiben der Menschen auf dem Wasser findet sich in ihrer Kunst wieder. Im Rathaus fallen Gemälde mit Segelschiffen ins Auge. „Segeln bedeutet für mich Freiheit, auch die Freiheit der Gedanken, mal grau, aber überwiegend in bunten Farben.“ Ebenso gehören für sie Menschen dazu, die sie gern auch mal abstrakt male. „Ich finde es immer wieder spannend, wie man mit Farbe seinen Gedanken Ausdruck verleihen kann. Dabei gilt meine Vorliebe der maritimen und abstrakten Malerei.“

Dörte Junge zeigt das Maritime aus der Region. © Hans-Jörg Meckes

Im Heiligenhafener Rathaus stellt die 76-Jährige jetzt zum ersten Mal ihre Bilder aus. Begeistert war sie am Freitag, während sie ihre Bilder aufhing, bereits über das großzügige Platzangebot an den Wänden in der ersten Etage. Alle Bilder, die ausgestellt sind, können zudem käuflich erworben werden, sagt Junge, die telefonisch unter 0431232949 oder per E-Mail an junge.moenkeberg@freenet.de zu erreichen ist. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Heiligenhafener Rathauses montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr besucht werden. Donnerstags ist die Stadtverwaltung zusätzlich noch in der Zeit von 14 bis 16 Uhr geöffnet.