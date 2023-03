Das Konzept für den Dünenpark auf dem Steinwarder steht

So skizziert das Planungsbüro Swup den neuen Dünenpark auf dem Steinwarder. Alle Bereiche sollen nach wie vor von Rasen umgeben sein. © Architekturbüro Swup

Für den Dünenpark auf dem Steinwarder in Heiligenhafen hat das Planungsbüro Swup jetzt ein Gesamtkonzept erstellt. Regionales Alleinstellungsmerkmal soll eine Pumptrackanlage werden.

Heiligenhafen – Der in die Jahre gekommene Dünenpark auf dem Steinwarder in Heiligenhafen soll komplett neu gestaltet werden. Im letzten Herbst konnten sich Einwohner bei einer Postkartenaktion und einem Workshop in die Ideenfindung mit einbringen. Jetzt hat das Planungsbüro Swup daraus ein Gesamtkonzept erstellt.

Der neue Dünenpark soll künftig in vier Hauptbereiche geteilt werden, die den Fokus vor allem auf Bewegung legen. In den beiden südlichen Feldern sollen zwei Spielplätze entstehen – einer für große Kinder und einer für kleinere Kinder. Zusätzlich eckt an letztem ein kleiner Grillplatz an. Östlich davon soll die Boule-Anlage um eine zusätzliche Bahn erweitert werden, erläuterte Projektleiter Kai Giersberg. Daneben werde es Spieltische für Schach oder Mühle sowie Liegebänke geben. Ebenso versicherte Giersberg, dass der Baumbestand erhalten bleibe, es komme nur zu einzelnen Neupflanzungen. Südlich des Strandkiosks werde es eine barrierefreie WC-Anlage geben.

Pumptrack wäre regionales Alleinstellungsmerkmal

Mit dem großen Skateplatz- und Pumptrackbereich erhält Heiligenhafen in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Zwar gebe es auch Skateparks in der unmittelbaren Umgebung – der nächste Pumptrack sei aber erst in Neumünster zu finden, merkte ein Einwohner an. Dabei handelt es sich um eine Art Mountainbike-Strecke mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen, die mit Fahrrädern, Rollern, Skateboards und Inline-Skates befahren werden kann. Der Pumptrack soll den bisherigen Event-Bereich ersetzen, wo sich zurzeit noch das Theatron befindet. „Dieser Bereich ist besonders für den Jugendsport geeignet, weil er weit weg von der Wohnbebauung ist“, unterstrich Giersberg.

Auf der derzeitigen Fläche mit dem Theatron soll im Dünenpark in Heiligenhafen künftig ein großer Skate- und Pumptrackbereich entstehen. © Hans-Jörg Meckes

Die bisherige Volleyballanlage im nordwestlichen Feld bleibe erhalten und soll durch ein weiteres Spielfeld ergänzt werden, informierte der Projektleiter. Südlich daran soll der jetzige Fußballsandplatz durch einen Ballsportkäfig ersetzt werden, in dem sowohl Fußball als auch Basketball gespielt werden können.

„Wir bewegen uns im siebenstelligen Bereich“

„Wir sind noch nicht bei dem Schritt, bei dem wir sagen, wie die Geräte genau sein müssen. Wir orientieren uns bislang noch an Beispielbildern“, betonte Giersberg. Als nächster Schritt sei zu überlegen, wie der neue Dünenpark bezahlt werden kann. „Wir müssen einen Korridor für die Investitionen finden und uns dann mit dem Wirtschaftsministerium abstimmen, weil es eine touristische Maßnahme ist“, sagte Joachim Gabriel, Geschäftsführer der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe (HVB). Er äußerte, dass das Geld auf Landesebene „nicht mehr ganz so reichlich“ sei wie in den Vorjahren. Wie hoch die Kosten am Ende sein werden, könne momentan noch nicht genau gesagt werden, da sich die Baukosten ständig ändern. Allerdings: „Wir bewegen uns auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich“, meinte Giersberg.

Der alte Spielplatz im Dünenpark in Heiligenhafen wurde abgebaut. Von der ehemaligen Kletterspinne ist nur noch der Mast übrig. Künftig soll dort ein neuer Spielplatz für große Kinder entstehen. © Hans-Jörg Meckes

Heiligenhafens Bürgermeister Kuno Brandt (parteilos) geht davon aus, dass der künftige Dünenpark im Dunkeln beleuchtet sein wird, weil er ganzjährig genutzt werden soll.